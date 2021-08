Dulceida ha despedido a su abuela en las redes sociales tras enterarse de su triste fallecimiento

Esta noticia ha añadido un momento negro más al 2021 de Dulceida, año en el que ha roto con su mujer, Alba Paul

El verano de Dulceida parecía volver a ser lo que era años anteriores a la pandemia: después de un 2020 muy triste, el 2021 prometía, pero este año no ha parado de traerle malas noticias a la influencer, que meses después de anunciar que se daba un tiempo con su mujer -la también instagrammer Alba Paul-, ahora ha vivido uno de los momentos más tristes de su vida: la pérdida de su abuela Ana.

La anciana era un rostro habitual en las redes de Aida Domenech, y siempre tenía una sonrisa para la cámara y para su nieta, con la que tenía una preciosa relación. La noticia del fallecimiento, sin embargo, ha pillado por sorpresa a la bloguera, que se encontraba de vacaciones en Cádiz, y ha sido desde allí desde donde ha querido despedirse de ella con un post de varias imágenes y vídeos con su 'àvia' (abuela en catalán) y un bonito mensaje:

Por sus palabras, parece que no se esperaba la noticia: "Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho", ha escrito justo después de llenarla de piropos y cumplidos. Además, a juzgar por las imágenes, la joven tenía una relación muy especial con ella, e incluso estuvo en una de las últimas grandes fiestas que organizó Dulceida, el 'DulceWeekend', un festival de moda y música al que su yaya, entre otros familiares, no podía faltar. "Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo", ha cerrado el texto muy apenada. ¡Ánimo!

