Nuria Roca disfruta de unas vacaciones exprés en familia. Su carrera ha despegado tanto este año, con proyectos en teatro y televisión, que la presentadora lo ha tenido difícil para cogerse unos días de descanso. Tras unas semanas separada de su familia por motivos laborales, la presentadora pudo reencontrarse con su marido y sus hijos en Cádiz. Los colaboradores de ‘El hormiguero’, que hace unos días desvelaron cómo fue su primera cita, aprovecharon para ponerse al día a la orilla del mar.

Llamó la atención que, para su paseo por la playa, Nuria y Juan, fueran bastante tapados, con gorra y ropa para evitar el bronceado, algo que extrañó aunque tiene su explicación. "Este año toca sombrilla. No me puede dar el sol porque la Dra. Blanca Robledo está en el hospital operando", explicó, haciendo referencia a su fichaje para los nuevos episodios de 'Madres. Amor y vida', cuya tercera temporada aún está pendiente de estreno en Amazon Prime Video.

Además de las grabaciones de su serie, Nuria compagina la obra de teatro ‘La gran depresión’ con el programa ‘Family Feud’, en Antena 3. ¡Menudo estrés! Nuria estuvo muy cariñosa con dos de sus tres hijos: Pau, de 15 años, y la pequeña Olivia, que ya tiene diez. Sólo faltaba Juan, el mayor, de 19 años.

Tras unos días de descanso en Cádiz, la familia volvió a su casa de Madrid donde retomaron sus rutinas diarias. Nuria, muy activa en redes sociales donde comparte su día a día, las utilizó para mostrar su nueva afición por las plantas y felicitar a su marido, Juan del Val, por el éxito de su novela 'Delparaíso' que ya lleva 11 ediciones.

