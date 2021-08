Steisy y Pablo han hablado de varios temas escabrosos, y uno de ellos ha sido el momento en el que tendrán hijos

La pareja se encuentra ahora mismo en un destino paradisíaco de vacaciones ¡para el que ella le ha tenido que engañar!

Ambos acaban de superar su crisis más gorda tras el paso de ella por 'Solos'

Dice Steisy que el momento ideal para tener hijos es nunca, pero la ex viceversa se ha sentado con su novio en su canal de MTMad para poner fecha al momento en el que se convertirá en madre... y lo tiene tan claro que, aunque su novio no quiera tenerlo, ¡ella lo va a tener igual! La pareja ha hablado de varios temas escabrosos ante sus seguidores, y uno de ellos ha sido el del momento exacto de tener hijos, y Steisy ha sentado cátedra: "Yo he puesto una fecha: los 34 años. O tengo un hijo contigo o me insemino. No voy a contar con nadie. Ahora tengo 30 y quiero disfrutar, viajar, terminar de pagar mi piso e incluso comprarme otro… y calculo que a partir de dentro de 2 años sería el momento ideal, pero no voy a esperar más de 4", ha sentenciado.

Pablo, por su parte, piensa igual que ella, y menos mal, porque podría avecinarse otra crisis de pareja si no coincidieran: "Yo ahora no quiero ser padre, porque acabo de comprarme este piso, tengo muchos gastos y quiero estabilizarme… pero en dos años tenemos un baby, aunque si te quedaras embarazada ahora tampoco te diría que abortaras", ha apuntado él.

Lo de la boda, quizá, les corre menos prisa, aunque saben que va a ser un enlace digno de salir en una revista: "Conociendo a Pablo, me voy a empeñar hasta las cejas", ha dicho Steisy, justo antes de que su novio añadiera que tiene pensado "llegar en helicóptero". Ahora están estupendamente, pero han reconocido que han tenido 3 momentos en los que han estado a punto de romper de verdad: "De mentira lo pienso casi cada semana, pero en serio sólo 2 ó 3 veces. Cuando empezamos a vivir juntos en este piso, que no podía con tus TOCs; en ‘Solos’, porque me llevé unas cuantas decepciones… y la tercera fue al principio cuando tuvimos una mega bronca", ha revelado la granadina.

¿Y si lo dejan?

La pareja tiene varios proyectos a medias, por eso si lo dejaran sería algo complicado, como su cuenta de OnlyFans, en la que publican contenido para adultos bajo pago de sus suscriptores: "Si lo dejamos, yo te propondría seguir con ello, porque es trabajo. Quedamos una vez a la semana, echamos un polvo y ya. Tampoco pasa nada, es trabajo, pero si tú no quieres, se deja y ya está. Aunque por lo menos tendríamos una excusa para seguir acostándonos", ha confesado Pablo, y Steisy ha opinado igual: "Siempre hemos estado a medias, no te diría de quedármelo yo. Otra cosa es que tú me dijeras ‘yo no quiero seguir’. En ese caso me lo quedaría para seguir haciéndolo yo sola. Pero no vamos a tirar una cuenta con tantos seguidores a la basura", ha revelado ella.

Otro tema peliagudo ha sido el tema de sus casas: él ha querido saber si ella vendería su piso para ayudarle a pagar el suyo, y la respuesta de Steisy ha sido rotunda: "No". ¿Por qué? "Tener mi piso nos beneficia a los dos, porque el día de mañana pasa algo con este y por lo menos tenemos otro techo. Pero sí tengo pensado comprarme otro piso, aunque podría usar ese dinero para invertirlo en este y tenerlo a nombre de los dos. Desde luego voy a invertir mejor en este, porque está en la Gran Vía, pero al final es negocio, y me tiene que beneficiar, no perjudicar. Si el día de mañana tenemos hijos, yo también quiero dejarles algo", ha dicho la joven muy convencida.

