El ex viceverso Iván Díaz ha tenido que dejar el reality 'Solos on the beach': tras convivir con Fati Vázquez y Amor Romeira, ahora es él el que se va

Carolina Sobe será la sustituta de Iván y compartirá apartamento con Amor

Amor Romeira no sabe la que se le viene encima, y es que, aunque entró muy ilusionada a 'Solos' para sustituir a Fati Vázquez y convivir con Iván Díaz (con el que ha hecho muy buenas migas), ahora se ha quedado sola con la salida del joven ex viceverso... pero no por mucho tiempo, porque la organización ya se ha puesto manos a la obra en breve entrará un huracán por la puerta de ese apartamento: nada menos que ¡CAROLINA SOBE!

La ex gran hermana nos dio grandes momentos en su edición y también en 'GH VIP', y juntarla con Amor Romeira en 40 metros cuadrados va a ser como ver una colisión de dos estrellas en el universo: va a haber salseo del bueno, y es que no sabemos cómo se lo montan, pero las dos siempre están metidas ¡en todos los 'fregaos' y se enteran de todo!

Sin embargo, existen las mismas posibilidades de que la mezcla salga bien o mal: las dos son dos de los personajes más queridos del universo Mediaset y tienen personalidades muy similares con la que o casan muy bien y nos dan momentazos... o estallan por ser demasiado iguales. Sea como sea, para bien o para mal, la van a liar muy parda seguro...

¿Cómo se llevan fuera de cámaras?

Hasta donde sabemos, la relación de Carolina con Amor es bastante cordial y siempre se han llevado bien en la tele y fuera de ella. De hecho, incluso han coincidido en fiestas y han compartido cumpleaños, pero una cosa es estar un ratito en la tele o en una 'party'... y otra muy distinta conviviendo en un piso tan pequeño. Veremos cómo acaba la cosa...

