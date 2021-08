Rosa Benito no quiere ni oír hablar de una reconciliación con Amador Mohedano. Después de 34 años de amor y cuatro hijos en común, Amador y Rosa firmaron el divorcio en 2013. Ocho años después, el hermano de Rocío Jurado dice que quiere recuperar a la que fue la mujer de su vida y ella ha respondido rotunda con un 'Déjame en paz'. Como podrás leer en el nuevo número de la revista 'Qué Me Dices!' que ya está en tu kiosco, Rosa estalló tras las últimas palabras del que fuera su marido. "Yo no me creo lo que dice porque es mentira", asegura.

Desde Chipiona y con lágrimas en los ojos, el hermano de Rocío Jurado se puso antes las cámaras de ‘Sálvame’ para proclamar su deseo de volver con la madre de sus hijos: "La echo mucho de menos, estoy enamorado de ella hasta las trancas. Si pudiera dormir abrazado a Rosa me sentiría el rey de España. A mis hijos les digo que hablen con su madre para que me llame un día porque yo no puedo, me tiene bloqueado". Y Rosa explotó. Sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ esperaban que las palabras de su ex la conmovieran, pero tuvieron el efecto contrario y fue muy clara con el padre de sus hijos.

"No estoy enamorada de ti, quiero que dejes de hablar de mí. ¡Déjame en paz!", sentenció. Rosa tiró de memoria y no ocultó su ira. "Tú sabrás por qué te tengo bloqueado. Me gusta la vida que tengo ahora, ya lloré mucho en el pasado. No vais a ver mi reconciliación, soy feliz y no quiero más", dijo. Y añadió: "No me creo lo que dice y no voy a entrar en su juego. Quiero dejar claro que, en su día, Amador no me fue infiel. El programa en el que yo estaba ('Sálvame') le preparó lo de Kelly Mor y él cayó, pero si estás enamorado, no caes. ¡Yo no caí! ¡Que me deje vivir en paz! Cuando yo estaba como un perro, no se acordaba de mí, pero ahora que está solo se acuerda", explicó.

Ante tales calabazas, Amador asegura que se lo "esperaba", atribuye el bloqueo telefónico a que es "un poco pesado" y asegura que no volverá a hablar de ella, algo que parece que ya le exigió Rosa cuando fue a su último 'Deluxe'...

Rosa y Amador parecen condenados a no entenderse, aunque coinciden en apuntar que, si su crisis matrimonial no hubiera estado televisada, a día de hoy seguirían juntos. En julio de 2011, Rosa Benito se convirtió en la flamante ganadora de 'Supervivientes'. La mujer de Amador vivía una de sus noches más felices, sin saber que su mundo se desmoronaría poco después. En diciembre de 2013 la pareja firmó el divorcio. La cuñada de Rocío Jurado no pudo soportar enterarse de que su marido estaba endeudado hasta las cejas. Además fue testigo desde el plató de ‘Sálvame’, donde colaboraba por aquel entonces, de cómo Amador subía a su apartamento de Chipiona a Raquel Moragues, más conocida como Kelly Mor. La presión fue tal que Rosa acabó deprimida e internada en un psiquiátrico en 2014 tras una ingesta de pastillas. "He tenido un matrimonio maravilloso, pero me encontré con una situación que no esperaba. Deudas, engaños… Sólo quería dormir", explicó entonces.

Supervivientes, el principio del fin

Rosa volvió de 'Supervivientes' empoderada, con muchas ganas de poner en ella el foco de su vida. "Ahora es mi momento", le soltó a su todavía marido. Ambos aseguran que después del programa empezó la grave crisis que acabó con su matrimonio. "Si no hubiera participado en el reality, seguiríamos juntos", confesó ella.

Rosa, harta de engaños

Después de las palabras que pronunció en 'Ya es mediodía', Rosa colgó en sus redes sociales esta portada de 'Diez Minutos'. "Ahora me echa de menos y ya no se acuerda de esto", escribió haciendo referencia a las palabras de Amador sobre Jacqueline. Además, también recuerda la famosa imagen de Amador con Kelly Mor en el ático de Chipiona, en 2013, un engaño que la hizo polvo.

Con el apoyo de sus hijos

"No quiero que mi familia llore más, ya les he preocupado bastante", confesó la cuñada de Rocío Jurado. Rosa vive ahora feliz con el apoyo de los suyos. Sus cuatro hijos (Fernando, Amador, Rosario y Salvador) tienen una estupenda relación con ella, como demuestra esta foto piscinera que colgó la Benito hace tan sólo unos días. ¿Se puede estar más estupenda?

