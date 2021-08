Bea Retamal se está sometiendo a varias pruebas tras serle detectado un mioma en el útero

La pareja está trabajando en su futura paternidad, pero han tenido una señora BRONCA por lo que pasaría si ella se quedara embarazada ahora: "Te diría que no lo tuvieras"

Parece que a Bea Retamal le esta costando encontrar a un hombre que quiera ser padre joven junto a ella. Después de pasar por la conversación de tener hijos con Rodri en 2017 y que éste no quisiera, luego con Adrián (con el que tuvo una mediática ruptura en televisión) y ahora con Dani García Primo (que tampoco quiere), a Bea ahora le han detectado un problema en los ovarios que le va a dificultar aún más cumplir uno de sus sueños: ser madre antes de los 30. La joven ha mostrado en su canal de MTMad cómo se está sometiendo a diversas pruebas para saber si podrá tener hijos o no de aquí a unos años, y la situación ha sido surrealista.

A Dani también le han tenido que hacer una prueba de fertilidad, y se le ha quedado la cara a cuadros cuando se ha enterado de que debía sacarse una muestra de semen... en el baño de la clínica: "Yo pensaba que tendrían una habitación con un sofá, unas revistas, un espejo... y no. Al baño. Qué sucio todo". "Has visto muchas películas, Daniel", le respondía Bea entre risas, y tras conseguirlo, han tenido que ir al laboratorio, donde les han clavado nada menos que 36 euros por entregarla y hacer el análisis: "Me debes 36 euros de alguno de tus hijos, y eso que aún no han nacido", ha bromeado la valenciana.

De las risas a la pelea por el aborto: ¿qué ha pasado?

Bea ha reconocido que le gustaría tener hijos en unos años, a partir de los 27, porque a partir de los 30 quiere llegar a tener 3, pero la conversación se ha torcido cuando ella le ha preguntado a Dani si hoy ella se quedaría embarazada, qué pasaría. "Yo a día de hoy no me veo preparado, te intentaría convencer para que no lo tuvieras", ha respondido Dani ante la incrédula mirada de Bea. "Bueno, yo estoy completamente en contra del aborto, así que, como 'nosotras parimos, nosotras decidimos', yo lo tendría", ha sentenciado ella.

Pronto la conversación ha ido subiendo de decibelios, y Dani le echaba en cara a su novia que le parecía una actitud muy egoísta: "Eso me parece una actitud muy egoísta, porque tú me estás diciendo que vendrías a hablar conmigo, pero aunque te dijera que no quiero tenerlo, lo tendrías igual. Sólo vendrías a comunicármelo, y al final es de los dos. Pienso que hay que hablarlo, y aunque también estoy en contra del aborto, creo que si hemos tenido un accidente y uno de los dos no quiere tenerlo, no deberíamos tenerlo, porque me darías un hijo que no quiero tener", le respondía él.

"Entonces ¿qué es lo correcto? Si yo lo quiero tener y tú no, y no lo tenemos, entonces decides tú, no los dos. Yo lo tendría. Si no quieres, no te ocupes de él", ha zanjado una Bea muy mosqueada por la decisión de su novio, aunque hay que tener en cuenta que ellos están poniendo todos los medios para que eso no les ocurra...

