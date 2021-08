Lucía Sánchez ha pasado por un aumento de pecho poco después de volver de 'La última tentación', donde ha acudido como pareja de Isaac 'Lobo'

La joven ha querido dar todos los detalles sobre esta intervención

Hacía tiempo que Lucía Sánchez no contaba alguno de sus retoquitos estéticos, y es que en una ocasión ya reveló que se había hecho varios y que, siempre que le apeteciera, se los seguiría haciendo. Pues bien, ahora las alarmas han saltado en sus redes sociales al mostrar una nueva pechonalidad que ha creado muchas preguntas y rumores, así que ella misma ha querido contar, sin tapujos ni medias tintas, qué es lo que se ha hecho.

Desde que saliera de 'La isla de las tentaciones' rota por su ruptura con Manuel, la andaluza se ha convertido en una persona nueva, y no sólo por dentro, sino por fuera: se ha hecho un relleno de labios, se ha eliminado las ojeras con ácido hialurónico (la misma sustancia que se ha inyectado en la boca) y también se ha hecho el microblading de cejas. Sin embargo, había algo que aún le quitaba el sueño, y era el tamaño de sus pechos.

Ella misma llegó a confesar lo siguiente: "Cuando estoy en mi peso me encantan, pero cuando adelgazo están muy feas", reconocía, y los disgustos vividos en República Dominicana le hicieron perder varios kilos, luego los volvió a coger y desde entonces su peso ha sido ligeramente como un yoyó, por lo que ha decidido pagarse una nueva delantera que esté siempre firme y en su sitio: "(Me he puesto) 240cc en una y 265cc en otra [...] No las quería aumentar mucho, sólo rellenar la parte que estaba vacía", contaba en un 'preguntas y respuestas' de Instagram, aunque ha añadido que lo contará todo en un capítulo especial para su canal de MTMad.

Lucía Sánchez Instagram Lucía Sánchez Instagram

Pullita a Manuel y a Lobo

A pesar de que parece que con Manuel ha llegado a buen término después de su dramática ruptura en 'La isla de las tentaciones', la ex pareja aún parece tener algunos 'tira y afloja', porque preguntada por si él se había preocupado por ella tras la operación, no ha confirmado, pero tampoco desmentido, que le haya dicho algo, sólo que no se ha llevado "ninguna sorpresa" y que quien ha tenido que estar a su lado, ha estado.

Ahora mismo, Lucía no puede hablar demasiado de su vida privada tras pasar por 'La última tentación', donde todo apunta a que ha roto con Lobo, pues no se ha dejado ver más con él, y tampoco se siguen en redes aunque han mantenido alguna foto en el 'feed' de Instagram. ¿Será para despistar?

