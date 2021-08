Los rumores apuntan a que Alexia Rivas y Luca Onestini podrían estar liados: ¿qué hay de verdad en ello?

La joven periodista tienen nuevo trabajo junto a Nagore Robles

Desde que Alexia Rivas saltara a la fama nacional como personaje de televisión por el caso 'Merlos Place', la joven periodista no ha dejado ni un momento de estar en el candelero. Su último proyecto televisivo ha sido su corta estancia en 'Supervivientes 2021', donde fue la tercera expulsada, y ahora tiene nuevo trabajo junto a Nagore Robles en 'Sobreviviré After Show'. Sin embargo, lo que ahora copa titulares no es su trabajo, sino su vida personal, porque podría estar saliendo con un chico muy conocido por todos...

Se trata de Luca Onestini, el guapísimo hermano de Gianmarco Onestini. Aunque es Gianmarco el más conocido por todos tras su paso por 'GH VIP', 'El tiempo del descuento' (reality que ganó) y 'Supervivientes 2021' (además de incontables apariciones en programas de Mediaset), Luca se ha hecho un hueco en televisión como su incansable defensor, pero especialmente por su belleza italiana... que podría haber enamorado a la ex trabajadora de 'Socialité', aunque ella misma ha querido hablar de esos rumores este fin de semana en 'Viva la vida'.

Fue Isabel Rábago la que se lanzó a preguntar sin medias tintas, y ella negó, a su manera, tener relación con él... y decimos 'a su manera' porque la sonrisa, hablando de Luca, no se borró en ningún momento, y también se le iluminó la mirada, algo que el resto de colaboradores también notaron y mencionaron en el programa. A pesar de eso, Alexia fue rotunda: "Es un bulo más de los que hay por ahí sobre mi vida privada. No le estoy viendo ni conociendo... pero también te digo que ojalá. Es guapísimo y encantador, pero la verdad es que no hay nada. Si lo hubiera, ¿yo qué problema tengo en decirlo? Si no hay nada más bonito que el amor, y si me tenéis que ver con un chico, me vais a ver", ha zanjado.

Vamos, que parece que no hay nada, pero con ese "ojalá" ha dejado claro que está más que abierta al amor, y en concreto con un chico tan guapo como Luca. Así que, si nos estás leyendo, Luca, ¡ponte en contacto con ella YA!

