Hay veces que en 'Solos' reina la paz, otras el mal rollo (como con la bronca que tuvieron hace unos días Amor Romeira y Miguel Frigenti), y otras, cómo no, reina EL SALSEO. Precisamente con la llegada de Carolina Sobe, "la amiga tóxica" (como ella misma se autodefine), no hemos parado de conocer cotilleos, y lo último que ha soltado por la boca ha sido, ni más ni menos, una buena rajada sobre su estancia en 'Gran Hermano 11' y el peor de sus enemigos en la casa...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Recordando viejos tiempos junto a Amor, Carolina se ha echado unas buenas risas, pero al hablar de Iván Toscano (que Amor reconocía que "tiene un polvo"), a Carolina le cambiaba la cara: "¿¿Toscano?? Qué cosa más mala... era más malo que la droga. Él y Hans me querían dar la muerte... y dije 'no', así que los metí en crisis con Gerardo y Tatiana", ha recordado, dejando claro su mal rollo con su ex compañero. Además, ha recordado que se la jugó a Nagore Robles: "Traicionó a Nagore con las puntuaciones. Iban a subir a Arturo, Indhira y Pilarita. Lo tenían todo calculadísimo. Pero a última hora él dijo que no iba a hacer eso, y con su cambio de votos, subió a Nagore y luego la expulsaron", ha añadido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aún así, cabe recordar que ahora Nagore es una de las colaboradoras más queridas por la audiencia y ha demostrado su profesionalidad en un sinfín de ocasiones, pero en aquel momento su fuerte personalidad le hizo salir de la Casa con el mayor porcentaje de votos de la historia del reality en España: un 95%.

Mediaset

Del amor al odio con Arturo Requejo

Arturo fue uno de los concursantes que a Carolina le cayó en gracia desde el primer momento, pero con el paso del tiempo le empezó a caer tan gordo que le hizo el vacío: "Lo que me reí con él... hasta que le empecé a odiar de lo tocapelotas que era. Me hice amiga de Indhira y luego me hice la amiga tóxica, siempre ha sido la amiga tóxica, y como Arturo ya no podía hacerse el guay, me estaba todos los días pum-pum-pum".

Mediaset

La expulsión: uno de sus momentos más bajos

Carolina tampoco ha dejado pasar la ocasión de recordar su expulsión, y sobre todo el motivo que la llevó a la calle, un momento que aún le persigue y del que se arrepentirá toda la vida por lo bochornoso de la frase que dijo: "Lo único que sé es que, desde hoy hasta que me muera, voy a rezar para que un cáncer mate a ciertas personas, uno de estómago". Pidió perdón, pero la audiencia no perdonó y la expulsó en cuanto tuvo ocasión.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io