Tom Brusse ha hablado de una vez por todas sobre si ha mantenido relaciones sexuales con hombres

El marroquí ha dejado claro que le parece "muy fuerte" que el debate sea sobre si sus infidelidades han sido con hombres o mujeres: "¿Qué más da?"

Si hay algo que perseguirá siempre a Tom Brusse es su pasado amoroso, porque parece que el marroquí no aprende: él dice que sí, que ya está en el 'buen camino', pero lo cierto es que después de ponerle los cuernos a Melyssa en 'La isla de las tentaciones', también se los puso a Sandra Pica (y varias veces, según ha reconocido). Sin embargo, el joven ahora se ha tenido que enfrentar a un debate algo peliagudo, y es que no parece dispuesto a hablar de si es o no es bisexual, a pesar de que se han filtrado informaciones que indicarían que algunas de esas infidelidades a sus ex novias podrían haber sido con hombres.

"Me parece fuerte que a día de hoy la gente no pueda acostarse con chicos o chicas o lo que sea. Llevamos tiempo con este tema, desde antes de 'Supervivientes'. Estamos en 2021, ¿hay que justificarse sobre con quién se acuesta uno, sea un chico o una chica?", dijo. Una verdad como un templo. Sin embargo, el tema no iba por ahí, e Isabel Rábago se lo dejó claro: "A mí me parece fenomenal que sea un chico o una chica... pero siempre y cuando no tengas pareja", apuntó, dejando claro que el sexo de la persona interesaba, pero dentro del marco de saber con quién le había sido infiel a su ex, algo que él no ha querido revelar.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Súper bien con Melyssa"

Lejos de aclarar si ha estado con hombres, o de si estará en un futuro con alguno, lo que sí ha querido contar es que su relación con Melyssa ha superado prácticamente todos los obstáculos y que ahora tienen muy buen rollo como amigos: "Estoy súper contento. Del amor hemos pasado al odio, y ahora a un amor fraternal. Nos llamamos siempre, estuvimos cocinando juntos (en 'La última cena') y fue increíble... así que espero que dure esta relación que tenemos para siempre", ha dicho con la mirada iluminada hablando de su ex, demostrado así una gran madurez.

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io