Christofer y Fani han vuelto a nuestras vidas de la mano de 'La última tentación'. La pareja se hizo conocida justo antes de la pandemia por ser la más polémica de 'la isla de las tentaciones': él lloraba por ella mientras ella se liaba con Rubén en su villa. Aquello, aunque ella decidió irse con el ex futbolista, ha quedado para el recuerdo, porque después de mucho hablar volvieron, se perdonaron y vivieron su amor a pesar del 'desliz' de ella, pero la cosa no ha sido nada fácil, porque él vivió un auténtico calvario tras el programa del que le ha costado recuperarse.

Literalmente, toda España estuvo pendiente de sus andanzas en el programa, y el vídeo de Christofer gritando '¡Estefaníaaaaaa!' por las playas de República Dominicana se volvió viral con centenares de memes. Sin embargo, a él no le hizo tanta gracia: al dolor de los cuernos hubo que sumarle el cachondeo de mucha gente cuando le veían por la calle: "La isla de las tentaciones no fue una buena experiencia. Lo tengo muy marcado. De hecho hubo un tiempo en el que pisar una playa o incluso ver una palmera me costaba. Me gustaría quitarme esa espinita", confesó en su presentación, y es que también sufrió el acoso de la gente, e incluso tuvo que dejar su trabajo como camarero porque algunos desalmados iban a verle al local a burlarse de él. Unas traumáticas secuelas que aún le pesan a día de hoy.

A día de hoy, Christofer es un hombre mucho más seguro de sí mismo con menos dependencia emocional de Fani, y lo dejó claro al asegurar que ya no pone "la mano en el fuego por ella". Fani, sin embargo, ha llegado con muchas ganas de demostrar que quiere a su chico, y piensa resistirse (esta vez sí) con fuerza a la tentación de los solteros, aunque asegura que ella sí se lo pasó bien en su edición: "Me dejé llevar. Es una experiencia que me ayudó a saber lo que quería. A mí me gustó mucho Rubén. De hecho tuve las narices de decirle a Christofer que me quedaba con Rubén porque necesitaba algo más en mi vida".

Parece que, aunque sus experiencias fueron diferentes, los dos han conseguido aprender algo de su paso por el reality, aunque ahora la duda que nos queda es: ¿seguirán juntos cuando acabe el programa?

