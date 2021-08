Miguel Ángel Silvestre ha tenido un percance en Instagram con sus partes nobles ¡y no se ha dado ni cuenta!

Esta es la forma tan poco sexy de dormir de Miguel Ángel Silvestre

¡Ay, las vacaciones! Ese momento del año para desconectar, cargar pilas, despreocuparse por todo... a ver, por todo, TODO, tampoco, porque luego te pasan cosas como la que nos ha regalado (porque es casi un regalo) el actor Miguel Ángel Silvestre. Él sí que se ha despreocupado en sus días de relax en Ibiza (donde, por cierto, le hemos visto este verano muy bien rodeado, y además alojándose en un hotelazo que quita el hipo), porque si no no se explica el percance que ha tenido en redes sociales del que nadie se había dado cuenta... hasta ahora, y es que el protagonista de 'Sky Rojo' ¡ha enseñado un huevo sin querer!

Miguel Ángel quiso marcarse un momento musical con el cajón de su amigo Jorge Brazález (ganador de 'MasterChef España 5' y propietario del restaurante 'ROTO' en Ibiza), que se lo dejó olvidado en su coche, y al finalizar sus ritmos por bulerías, a Miguel Ángel, sí, vimos que se le había escapado un testículo. Es lo que tienen los bañadores TAN cortos, que no siempre sabes qué va a pasar cuando te sientas. Mala combinación, amiguis. Eso sí, él ahora mismo estará dando gracias a la persona que se le ocurrió poner un forro dentro de los bañadores...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿No lo has podido ver bien? Espera, que te ampliamos EL MOMENTAZO:

Miguel Ángel Silvestre Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Evidentemente, el episodio no pasa de ser una graciosa anécdota, pero antes de subir sus contenidos a Instagram debería fijarse un poquito, que no sólo le siguen sus amigos y familiares... ¡es que tiene ya casi 4 millones de 'followers' en Instagram! En nuestro país, el castellonense ya lo petó con 'Sin tetas no hay paraíso' y se convirtió en el icono sexual de muchos y muchas de toda una generación, pero su salto a plataformas como Netflix le está sirviendo para ampliar fronteras. De hecho, la quita temporada de 'La casa de papel' se estrena el 3 de septiembre, mientras que la segunda temporada de 'Sky Rojo' se estrenó el pasado mes de julio, pero ya han confirmado que habrá una tercera (y, en principio, la última), así que tú relájate bien, Miguel Ángel (pero no tanto), que tu personaje, Moisés, te espera después del verano...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io