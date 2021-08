Hacía tiempo que no le conocíamos pareja a nuestra Rosalía, y aunque los rumores la han relacionado con algunos hombres, todo al final quedaba en agua de borrajas porque ella no se dejaba ver con nadie. Sin embargo, eso ha cambiado estos días en Los Ángeles, porque allí ha sido donde se ha dejado ver DE LA MANO con el cantante Rauw Alejandro. Sí, el de la canción que llevas escuchando todo el verano de "aceleras to's mis latidos... es que me gusta todo de ti". Sí, el mismo.

Fue hace unos meses cuando el propio Rauw (cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz) contestaba abiertamente a la pregunta de David Broncano en 'La resistencia' sobre si tenía el corazón ocupado, y la respuesta era un rotundo no: "Siempre salen noticias así, que yo no me entero cuando las veo", dijo cuando entonces se le relacionaba con Ester Expósito, aunque dejó muy claro que lo suyo con la actriz de 'Élite' y 'Veneno' era sólo una bonita amistad.

Pues bien, cuando pensábamos que nada podía sorprendernos más, el puertorriqueño y la catalana se dejaron ver de la mano y en actitud muy cariñosa entrando y saliendo de un restaurante en la ciudad hollywoodiense (porque nunca hubiéramos dicho que podrían estar saliendo, de hecho ni siquiera han presumido de amistad anteriormente), y además lo hicieron con una sonrisa en la boca, así que entendemos que no les importó para nada que les vieran y les fotografiaran. Ahora sólo nos queda esperar una nueva colaboración entre ellos (ya lanzaron una en 2020 con 'Dile a él'. ¿Se conocerían ahí?), que eso sí que puede ser otro bombazo...

De momento la cantante de 'Aute Cuture' acaba de terminar sus vacaciones en República Dominicana y ya está preparando el lanzamiento de su próximo single junto a Tokischa, un tema que va a pegar muy fuerte por su mezcla de dembow y flamenco llamado 'Linda'. ¿Y el álbum? De momento ni está ni se le espera: tras 'El mal querer', lanzado en 2018, Rosalía ha preferido tomarse su tiempo, y ya anunció que en este 2021 no estaría listo por una sencilla razón: "Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling, no quiero entregar cualquier cosa. Quiero que tenga un propósito, que se sienta bien, que se sienta bonito y que se sienta real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca", dijo en una reciente entrevista para 'Alofoke Radio Show'. A ver si para 2022...

La colaboración entre Rosalía y Tokischa llevará como título 'LINDA', será una fusión de dembow con flamenco y se publicará muy pronto. pic.twitter.com/RFuECYWfvf — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) August 24, 2021

