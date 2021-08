Miranda Kerr y Orlando Bloom decidieron poner fin a su relación en 2013. Tras seis años de relación y con un hijo en común, ambos anunciaban su divorcio. Sin embargo, a pesar de que las cosas entre ellos no fueron como se esperaban, ambos han demostrado tener siempre una relación muy estrecha y pueden presumir de seguir manteniendo una buena amistad. Sin duda, son todo un ejemplo de que es posible tener una buena relación con tu ex pareja después de una ruptura. Ahora, la modelo ha explicado cómo de especial es el vínculo que siguen manteniendo.

La ex pareja de Orlando Bloom ha reconocido que no solo tiene una buena relación con él, sino también con su actual pareja, Katy Perry. La modelo ha confesado que siente un gran cariño por los dos y que incluso se han ido de vacaciones juntos. Además, ambas suelen celebrar los momentos más importantes de sus vidas juntas.

Getty Images

En el podcast 'Moments with Candace Parker', Miranda ha confesado que quiere mucho a la cantante, y que incluso cree que lo hace más que su prometido. En cuanto a su relación con Orlando Bloom, la modelo ha bromeado asegurando que ahora ella lo ve como un "hermano molesto"

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Cuando Orlando comenzó a salir con Katy, recuerdo que me invitó más de una vez y ella estaba allí, y de inmediato nos llevamos bien. Vi cómo estaba con Flynn. Ella era muy juguetona con Flynn. No estaba tratando de ser su madre. Solo estaba siendo amable y divertida, y eso es todo lo que puedes pedir", ha asegurado. Desde entonces, los tres han disfrutado de grandes momentos juntos realizando diferentes actividades.

Unos planes a los que también asiste Evan Spiegel, el marido de Miranda Kerr. Los cuatro han conseguido tener una buena amistad, demostrando que es posible llevarte bien con tu ex pareja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io