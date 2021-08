'La isla de las tentaciones' es uno de los realities que más quebraderos de cabeza han dejado a los participantes. Muchos personajes públicos han salido de estas ediciones y sin duda Fiama es una de las grandes protagonistas en este mundillo. Los focos se han centrado en la canaria porque quiere dar un gran paso. Ella y su chico quieren iniciarse en la aventura de ser papás, por lo que Fiama ha cogido su cámara para compartirlo con sus seguidores de 'mtmad'.

Desde su polémico paso por el programa, Fiama ha querido mantenerse en un segundo plano y ha comenzado una nueva vida con Hugo Navalón, el chico con el que ha recuperado la ilusión tras la decepción que se llevó con Manuel. Aunque no ha participado en 'La última tentación', programa presentado por Sandra Barneda, Fiama ha creado mucha expectación al someterse a un test para saber si está esperando o no su primer hijo.

"Una vez soñé que estaba grabando un vídeo y que me hacía un test de embarazo que salía positivo. Se me metió en la cabeza y lo he estado pensando. Cada día se ha ido reforzando mi pensamiento de que esto sería así... Total que me he hecho uno y lamentablemente ha dado negativo", comenzaba explicando la tentadora.

Aunque se ha llevado una desilusión, Fiama Rodríguez se encuentra con ánimo para seguir intentándolo ya que se ha convertido en su gran sueño. "Digo lamentablemente porque no es que lo esté buscando a muerte pero sí que es verdad que Hugo y yo no nos cuidamos normalmente. Tenemos la idea de que si llega, llega. Yo lo quiero tener ya. Me he hecho como cuatro o cinco test, y siempre me pregunto si tengo algún tipo de problema".

A Fiama le gustaría ser madre joven y se encuentra muy preparada: "Mi sueño es tener dos niños, en principio. Lo mismo luego solo tengo uno y digo ya está". Esperemos que la búsqueda le sea leve y no pierda nunca la esperanza.

