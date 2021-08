Manuel ha recordado en 'Solos' su paso por 'LIDLT' y ha revelado que re arrepiente de haberse liado con Fiama

El gaditano ya contó el motivo de su ruptura con la canaria nada más salir del programa: "Nos dimos cuenta de que no iba a funcionar"

Dicen que en la vida más vale arrepentirse de lo que se ha hecho que de lo que no se ha hecho, pero hay veces que determinadas acciones te persiguen el resto de tu existencia, y si no que se lo digan a Manuel, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', que acudió al programa para demostrarle a su ahora ex novia, Lucía Sánchez, que no le iba a ser infiel nunca más... y cayó en la misma noche con Fiama y con Stefany. Pues bien, ahora Manuel ha confesado que se arrepiente... pero sólo de liarse con Fiama.

Ha sido en una videollamada con las actuales concursantes de 'Solos on the beach', Carolina Sobe y Amor Romeira, donde ha confesado lo que siente a día de hoy, y aunque no puede contar demasiado de su actual relación con Lucía (tendremos que esperar a ver qué pasa durante la emisión de 'La última tentación'), ha vuelto a repetir que él no entró en el reality para liarla ni mucho menos para hacer daño a Lucía: "Yo la quiero y la voy a querer siempre. Ha sido una persona muy importante en mi vida", ha dicho, y es más: "Si diera marcha atrás, con Fiama no me liaría", ha reconocido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si lo hubiera hecho con otra chica eso lo ha dejado en el aire, pero aunque él apostó por Fiama tras el programa, ahora dice que no volvería a repetir aquello. Muchos seguidores tienen claro que fue porque ella le dio 'la patada en el culo', pero él reveló durante su estancia en el pisito junto a Steisy que sólo había una razón: "A mí me atraía físicamente como me atraen otras 44.000 mujeres, pero la personalidad de Fiama no iba con la mía", aseguraba. "De eso me di cuenta fuera. Dentro del programa yo estaba con ella 'del carajo', pero claro, en el programa estaba 24/7 con ella y tampoco me daba cuenta de las cosas que no iban conmigo. Nos dimos cuenta, tanto por su parte como por la mía, de que fuera no íbamos a funcionar, y fin. Ella cogió su camino y yo el mío".

Mediaset

¿Por qué llegaron con problemas a 'LIDLT'?

Manuel ha confesado que el que llevaba los problemas a la relación con Lucía siempre era él: "Yo nunca he sido celoso, nunca le he apretado por nada...", ha revelado, y aunque Amor trataba de sonsacarle que sí ha sido un poco celoso, él se reiteraba: "No, no... nosotros discutíamos más que nada por el golferío mío, que salía, entraba, le decían que me habían visto con una, con otra... y ella me decía que a ver cuándo cambiaba ya, que era muy mujeriego, muy fiestero... no estoy para nada orgulloso del daño que le hice en la isla, aunque la gente se crea que yo fui allí a liar tacos".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io