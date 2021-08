Amor Romeira le ha confesado a Carolina Sobe cómo es un ex gran hermano bajo la ropa

Carolina también ha confesado cómo era realmente un ex compañero suyo de reality: "Más malo que la droga"

Cuando Carolina Sobe entró en 'Solos' junto a Amor Romeira, ya sabíamos que íbamos a tener salseos para dar y regalar, y tras la bronca de Amor con Frigenti, la confesión que consiguió de Rocío Amar sobre un supuesto embarazo de Jesé o el problema que se encontró en su amistad con la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, ahora la canaria ha confesado algo sobre un ex gran hermano que nos ha dejado LOCOS.

La joven se encontraba charlando animadamente con Carolina y un amigo por teléfono en la terraza del pisito, y hablando sobre quiénes lo harían muy bien como concursantes de 'Solos' o las visitas que les gustaría recibir. "Ricky, de GH 16, la liaría ahí dentro", decía su amigo. "Ricky me metería una empotrada que me dejaría pegada al techo", añadía Amor ante una Carolina que se partía de risa, y bajaba el tono, aunque se escuchaba perfectamente, para desvelar sus atributos: "Un antebrazo, ya te lo digo". ¡Guau!

El propio Ricky ya se ha hecho eco de estas declaraciones de su amiga y no ha podido evitar reírse en sus redes sociales: "Amor en estado puro", ha escrito junto al vídeo del momentazo. Y claro, cuando dicen de uno esas cosas tan buenas, tampoco van a entrar a dar explicaciones... ¿no?

A estas alturas ya a nadie pilla de sorpresa el descaro de Amor hablando (algo que le agradecemos por los buenos momentos que nos brinda), y hasta reveló en el apartamento, en una conversación sobre Jesé Rodríguez, que de no ser porque ella tiene el útero invertido al ser transexual, 'también se habría quedado embarazada de él'. ¿Significa eso que Amor ha tenido una noche de pasión con el futbolista y ex de su amiga Aurah Ruiz? Aún nos faltan datos, pero hace sólo unos días, al conocer que Rocío Amar podía estar embarazada del joven, dio una información que podría confirmarlo: "Él no usa condón. Eso lo sé yo". Así normal que pueda encontrarse de repente con su sexto hijo dentro de unos meses...

