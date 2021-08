Es una de las mujeres más explosivas que he conocido en mi vida. Por donde pasa revoluciona al personal, como demostró en Honduras. Por eso quisimos conocerla más de cerca. Quedamos con Valeria Marini y el resultado es una entrevista sincera en la que nos habla de sus proyectos, de sus angustias pasadas y, sobre todo, de sus ganas de encontrar el amor. ¿Os acordabais de que tuvo un ‘affaire’ con Álvaro de Marichalar? Le preguntamos por él…

¿Cómo estás tras volver de Honduras? ¿Cómo valoras la experiencia de ‘Supervivientes’?



¡Muy bien! Ha sido una experiencia ‘stellare’. Me siento genial, contenta de mi paso por la isla. La verdad es que ‘SV’ ha sido una experiencia muy fuerte e intensa que me ha regalado muchas emociones haciéndome reencontrar la felicidad que te regala el éxito personal.

¿Tu peor momento allí?

Realmente se viven momentos muy duros. Creo que he sido bastante fuerte pero, más allá del hambre y las dificultades, sin duda, la soledad y la falta de empatía en algunos momentos eran asfixiantes para mí.

Cuando te marchaste a la isla, ibas con el corazón roto, ¿esperabas encontrar allí la paz que necesitabas o un nuevo amor?

Sí, venía de un período duro en todos los sentidos. No pude encontrar toda la paz deseada porque la convivencia no resultó sencilla. Y el amor es felicidad, cada día de mi vida espero encontrar el amor verdadero. Si hubiera surgido en la isla, no lo habría desaprovechado. Adoro el carácter y el estilo de los españoles.

¿Fuiste a ‘SV’ por huir de Italia tras esa ruptura?

Después del terrible período de pandemia y de toda una serie de infortunios que afectaron a mi familia, reconozco que salir de Italia fue una liberación para huir del foco por un tiempo y desconectar.

Valeria presume de su lado sensual con vestido rojo (39,95 €) de Zara combinado con zapatos de pedrería rojos (c.p.v.) de Guess by Marciano. Hearst / Beatriz Velasco

¿Piensas quedarte aquí y aprovechar el tirón mediático o seguir en Italia?

Estaré siempre donde el público me llame. Estoy muy agradecida del cariño que me han brindado aquí, y en mi carrera nunca he tenido fronteras, por lo que espero poder seguir disfrutando de mi trabajo donde quiera que éste me lleve.

Has dicho que te gustaría encontrar un novio español, ¿es verdad?

Como te decía antes, me gusta mucho el carácter del hombre español, creo que son muy pasionales, así que, ¿por qué no?

¿De verdad que con Iván González (‘MYHYV’) nunca tuviste nada? ¿Te hubiera gustado?

Con Iván me une una gran amistad y una complicidad especial que surgió desde el primer día. Hemos compartido muchos proyectos ¡y los que quedan por llegar!

¿Te atraía alguien en la isla?

No fui con ideas preconcebidas porque no conocía a nadie. Y, en realidad, creo que la isla hace que los hombres pierdan un poco la ‘chispa’, así que no surgió (risas).

Con Omar Sánchez y con Carlos Alba te llevabas a matar… Y con Olga Moreno tuviste tus más y tus menos… ¿Por qué?

En cuanto a Omar y Carlos, es obvio que cuando hay competición se pueden crear algunas situaciones de conflicto. Ellos han preferido hacer su concurso siguiendo algunas reglas que marcaban los que se creían más fuertes, había gente mucho más dañina que ellos… En cuanto a Olga, me he llevado una gran decepción. No emana un ápice de sinceridad.

La italiana, con vestido negro (78,35 €) de pedrería de Molly Braken. Hearst / Beatriz Velasco

En 2005 tuviste un romance con Álvaro de Marichalar, incluso hay fotos de los dos. ¿Seguís en contacto? ¿Te gustaría verle ahora que estás más tiempo en España?

Álvaro es un hombre muy especial con pasiones únicas. Es una persona muy interesante de la que he guardado un buen recuerdo después de nuestro primer encuentro en París, así que sería fantástico verle de nuevo.

A tu madre la estafaron y perdió sus ahorros. ¿Está ya solucionado?

Todo lleva su tiempo cuando se trata de la justicia pero, gracias a Dios y al apoyo de las personas que me rodean, conseguiremos ver la luz. Sobre todo, que esto no vuelva a sucederle a nadie más, y menos a personas vulnerables, con una edad, que a veces no tienen la fortuna de contar con la ayuda necesaria para defenderse.

Antes de empezar la pandemia estabas haciendo teatro en Italia, ¿vas a continuar sobre las tablas?

¡Por supuesto! No hay nada que me haga sentir mejor que reencontrarme con mi público, ya sea sobre los escenarios o en el set de rodaje. Salimos todos de un período de pandemia muy difícil, aunque en muchos aspectos creo que ahora apreciamos más las pequeñas cosas que antes dejábamos pasar sin más.

¿Cómo fue trabajar en ‘Bámbola’ con Bigas Luna?

Es siempre toda una experiencia trabajar con los grandes, aunque explicarlo daría para hacer un documental… Todo tiene sus luces y sus sombras, Bigas era un hombre de excesos, tal y como él se definía, marcó una época.

¿Cómo es el día a día de una estrella como tú en Italia?

Mis jornadas son extremadamente movidas. Soy una mujer muy activa y reconozco que me encantan las muestras de cariño y el afecto que, ahora, después de ‘Supervivientes’, estoy también recibiendo del público español.

La actriz combina vestido (179,90 €) de Guess by Marciano con collares (44 €, 59 € y 63 €) y pulseras (64 € y 54 €) de Buenaletra. Hearst / Beatriz Velasco

¿Cómo te cuidas?

Me encantan los tratamientos de belleza no invasivos, me gusta la armonía. Es verdad que la genética me ha ayudado y parezco seguramente más joven de lo que soy. El otro día en un hotel una chica española me echó 28 años (risas). ¡Qué maravilla!

Has perdido casi 13 kilos, ¿piensas recuperar algo?

Estoy de maravilla, en mi peso justo. Antes de entrar cogí peso para ir con reservas.

¿Crees en el amor para toda la vida?

Absolutamente sí. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor no se puede vivir.

¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora? ¿Qué proyectos tienes?

Estoy recibiendo muchísimas propuestas. Así que estoy en un momento muy afortunado. Tengo programas de televisión en Italia y dos películas internacionales que me hacen muchísima ilusión. Si todo esto que me está sucediendo lo coronásemos con un amor pasional, sería definitivamente un año estelar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io