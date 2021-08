Amor Romeira podría haberse ido de la lengua en 'Solos' tras confesar que ella podría haberse quedado "embarazada" también de Jesé

La ex gran hermana no se corta un pelo hablando de hombres: este es el ex gran hermano del que ha dicho que la tiene "como un antebrazo"

¿Podrían haber tenido Amor Romeira y Jesé Rodríguez una noche de amor? En este mundo del famoseo, todo es posible, y es que la ex gran hermana ha dado ciertos detalles que sólo podría conocer si se hubiera acostado con él. Hablando animadamente con su compañera de convivencia en 'Solos on the beach', Carolina Sobe, sobre el drama del futbolista y de si podría encontrarse dentro de unos meses con un sexto bebé junto a Rocío Amar, parece que donde Jesé pone el ojo, pone la bala, porque novia que tiene, novia con la que tiene un hijo.

Después de que Rocío hablara, Amor charló con Aurah Ruiz, que le juró que Jesé ya no podía tener más hijos. ¿Será que se ha hecho una vasectomía? De momento eso se desconoce, pero lo que sí hemos sabido es que Amor parece conocer determinadas cosas de muy buena tinta: "Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", soltó, con lo que Carolina no pudo evitar soltar una carcajada.

Evidentemente, Amor no puede quedarse embarazada de forma natural al ser una mujer transexual, pero el comentario ha hecho saltar las alarmas, sobre todo después de que también comentara hace sólo unos días que "Él no usa condón. Eso lo sé yo". Demasiadas coincidencias y demasiadas cosas que sabe Amor sobre el canario... ¿han tenido sexo?

De momento, la respuesta a esa pregunta sigue sin confirmación, pero la opinión es libre, y a nosotros nos parece que, cuanto menos, aquí hay gato encerrado...

