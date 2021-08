Dani García ha revelado que no sabe si a día de hoy está enamorado de Bea

Los jóvenes está atravesando un duro momento al enterarse de que Bea podría tener dificultades para tener hijos por un problema de salud

Cuando Bea Retamal y Dani García se conocieron en el reality 'Solos', todos dimos por sentado que fue amor a primera vista: tontearon, se besaron, se acostaron y ella dejó por teléfono a su ahora ex novio, Adrián, con el que ya tenía problemas de pareja, para vivir su vida feliz junto al alicantino. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque con el paso del tiempo, las cosas se van calmando, y la fogosidad del principio va dando a lugar a la rutina... y ese es el punto clave en el que una relación sigue o se rompe, y Dani y Bea están atravesando justo ese momento.

La pareja ha jugado a un juego tan peligroso como divertido, consistente en determinar cual de los dos sería más probable que hiciera algo, desde situaciones embarazosas a dar el siguiente paso en la relación... y aquí ha venido el problema: Dani cree que cualquiera de los dos podría dar el siguiente paso, aunque de momento no sepan cual será, pero cuando le ha tocado decir quién es más probable que esté más enamorado de los dos... ha llegado el drama.

Bea parecía saber la respuesta, y Dani, aunque trataba de dar un rodeo para no quedar mal, finalmente lo soltaba: "No sabría decirte si estoy enamorado o no". Ambos llevan juntos apenas medio año y han compartido muchas cosas en poco tiempo (desde cosas buenas, como viajes increíbles, hasta otras no tan buenas, como el problema de Bea con un mioma en el útero), pero él tiene na razón para dar esa respuesta: "Nunca he estado enamorado, entonces no sé cómo es... pero yo creo que sí, porque me veo cómo me comporto contigo y digo 'pues puede ser que sí lo esté'".

Con la respuesta, a Bea le cambiaba la cara, y no dudaba en responder algo mosqueada. "Es que esto no es un 'yo creo'. Estar enamorado es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, y si lo estás, lo sabes", decía ella. "¿Y si no lo sabes? Ponte en mi lugar", le pedía Dani, pero ella no daba su brazo a torcer: "Siguiente pregunta, porque me está empezando a desquiciar". Pero ahí no quedaba la cosa, porque Dani la liaba aún más...

"Voy a decir que sí estoy enamorado porque me lo ha dicho mi padre, que me conoce muy bien y me ha visto cómo soy contigo", soltaba él ante una Bea que se quedaba a cuadros. "¿O sea que tu amor no es suficiente para saber si lo estás o no? Pues nada, gracias, suegro, por hacernos el cheque que certifica que estamos enamorados. Esto es acojonante. Yo veo cómo te comportas cuando estás conmigo, cómo me tratas y sé que lo estás", trataba de zanjar el tema, aunque finalmente, Dani, con su salero innato, ha conseguir salir airoso agarrándole la cara a su novia, diciéndole abiertamente que estaba enamorado y dándole un beso. "Si yo ya lo sé", decía ella entre risas. De verdad, ¡qué sustos nos dan estos dos...!

