¿Podemos decir que 'Solos' ha subido enteros desde que Amor Romeira y Carolina Sobe se han juntado en el reality? Podemos decirlo, y es que desde que ambas han coincidido bajo el mismo techo ¡tenemos salseos TODOS los días! Si hace nada descubríamos, por ejemplo, gracias a una conversación de Amor por teléfono, que Jesé Rodríguez podría ser padre en unos meses por sexta vez, ahora la visita de Steisy y Pablo Pisa ha revolucionado el gallinero, y de qué manera...

Los cuatro, a los que no les hace falta que les azucen demasiado para liarla parda, decidían jugar al juego de la botella, un peligroso juego en el que, quien la botella dicte tras girar, deberá besarse con un compañero de juego... y claro, aquello se ha convertido en una bacanal. A Steisy, muy abierta de mente, parece que poco le ha importado que su novio se haya comido la boca con dos amigas suyas, y es que hemos podido ver cómo Pablo, sin cortarse un pelo, metía lengua en sus besos con Amor Romeira y también con Carolina Sobe.

¿Tú también estás flipando? Pues más vas a flipar cuando te contemos que no sólo a Steisy le ha hecho muchísima gracia la situación, sino que ha sido ella misma la que ha grabado los momentos y los ha subido a sus redes sociales mientras no podía aguantarse la risa, y es que parece que cuando sólo uno de los dos se lo pasa bien, hay problemas, como cuando Steisy se dio unos besitos tontorrones con Manuel durante su estancia en 'Solos' que casi le cuestan la relación, pero si ambos son parte del juego, ¡ancha es Castilla...!

Les tomaron el pelo

Conociendo a Steisy, sabíamos que en sus visita al apartamento de Mediaset alguna tenía que liar, y nada más llegar comentó que tenía algo que anunciarles: que estaba embarazada y que ella y Pablo se iban a casar. Carolina y Amor gritaron de felicidad y se alegraron por sus amigos, pero la confianza empezó a caer cuando les contaron otros bombazos que habían surgido mientras ellas estaban encerradas: que a Kiko Jiménez le había tocado la lotería; que a Adara le habían dado un programa; que Asraf e Isa Pantoja ya no estaban juntos porque le habían pillado a él con Samira, o el más rebuscado: que una novia, a punto de casarse, se había suicidado tirándose por la ventana justo antes de dar el 'sí, quiero', y que había salido en todos los informativos.

No hace falta decir, claro, que al final les confesaron que les habían tomado el pelo, aunque Amor aún guardaba la esperanza de que Isa y Asraf hubieran roto y que Steisy realmente fuese a convertirse en madre...

