José Fernando tendrá una nueva vida tras salir del internado: te enseñamos la casa que le ha conseguido su padre

Ahora José Fer y Michu vivirán en el campo junto a su hija, Rocío

Después de cinco años internado en un psiquiátrico, José Fernando se prepara ya para afrontar su vida fuera del centro. A partir de septiembre, el joven podrá disfrutar de cuatro días de permiso al mes y, si todo va como los médicos esperan, en Navidad quedaría en libertad total, aunque José Ortega Cano dice que el joven está pensando en alargar la estancia. Como contó en exclusiva ‘Diez Minutos’, su padre quiere tenerle cerca cuando salga y ha decidido comprarle esta casa en la sierra de Madrid. El diestro no quiere que vuelva al Sur y pretende que José Fernando empiece en el campo una nueva vida junto a Michu y su hija, Rocío. La residencia está a la venta por 200.000 euros y tiene una parcela de 500 m2. La casa consta de tres habitaciones, dos baños, piscina y trastero, un inmueble perfecto para ellos.

Un lujo. El chalet cuenta con una magnífica piscina. Lo mejor de la casa es que está rodeada de bosque, ideal para dar paseos y seguir con la vida relajada que necesita José Fernando.

Cuentas bloqueadas

José Ortega Cano tiene previsto comprar la casa con el dinero que heredó su hijo tras la muerte de Rocío Jurado. El joven ya dilapidó parte de esa fortuna por sus malas decisiones (que le llevaron a un internamiento psiquiátrico en 2017), pero su padre consiguió bloquearle las cuentas y convertirse en el administrador. Gracias a este movimiento, el chico podrá empezar de cero en este nuevo hogar.

Buena distribución. La decoración necesita, sin duda, una puesta a punto. En la primera planta están integradas la cocina, el comedor y un pequeño salón. Tiene grandes ventanales para que entre la luz.

Toda la familia está entusiasmada con su regreso –en especial su hermana Gloria Camila–, aunque parece que él tiene unos planes que podrían disgustar a los suyos. Según ‘Diez Minutos’, el chico quiere reencontrarse con Rocío Carrasco cuando salga del centro. José Fernando pretende recuperar el tiempo perdido y presentarle a su hija, que ya tiene cuatro años. Además, dicen, también quiere buscarse un representante y participar en el reality ‘Gran Hermano VIP’.

