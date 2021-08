Ha pasado el tiempo, pero Boris Becker (53) sigue siendo un campeón. Su última hazaña no es deportiva, pero es digna de un as del tenis como él: ganarse a un partidazo como Lilian de Carvalho Monteiro, un bellezón con el que lleva un año de relación. Juntos se han dejado ver en Ibiza, donde ya veranearon el año pasado. La pareja disfrutó del mar en una lujosa embarcación a la que accedió en zodiac. Ambos dieron pública muestra de lo enamorados que están: besos, abrazos y mucha entrega, especialmente de él hacia su joven novia, espectacular en bikini.

Gtres

Gtres

La joven que ha conquistado al tenista puede presumir de tipazo y de súper coco, porque a diferencia de lo que algunos puedan pensar, no es sólo una cara bonita: Lilian vive en Londres, donde trabaja como analista política, y tiene tres titulaciones, una de ellas sobre estudios africanos. Además, habla cinco idiomas. ¡Guau!

GTres

Gtres

Gtres

Problemas con la ex

Lilly, la segunda mujer de Boris (ya es casualidad el parecido con el nombre...), odia a Lilian por unas fotos de 2020 en las que su hijo Amadeus veraneaba muy feliz, también en Ibiza, con ella y su padre. “Hazte fotos con Boris Becker, con tu lindo bikini y tu fabuloso cuerpo, pero aléjate de mi hijo… Entiende que estamos con el coronavirus”, escribió en redes.



Boris Becker y su ex pareja, Lilly Kerssenberg Gtres

El alemán, que huye de polémicas, se desvive tanto por Amadeus como por Noah y Elias, fruto de su primer matrimonio -con Barbara Feltus-, o por Anna, nacida de su polémico encuentro sexual con Angelika Ermakova. ¿Llegará el día en el que veamos a Lilian esperando su primer hijo en común? No sería tan raro, al fin y al cabo algunos, como Papuchi, murieron con las botas puestas, y él sólo tiene 53 años...

