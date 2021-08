Charlize Theron acaba de cumplir 46 años, pero eso porque lo dice su partida de nacimiento, porque si nos dice que tiene 10 o incluso 15 años menos, también nos lo creeríamos. Para tener ese tipazo de diosa (griega, que para eso veranea allí), hay que cuidarse. Y, claro, eso le da las energías para seguir a sus hijas en sus juegos en el agua y sobre la cubierta del yate en el que disfrutan del mes de la actriz: el pasado 7 de agosto celebró su nueva edad.

Fiel a su lema “Mis chicas y yo, para toda la vida”, Charlize deja claro a sus hijas que ellas son su prioridad desde que las adoptó. En 2012 llegó a su vida Jackson (9) "Yo también pensaba que era un niño, hasta que con tres años me miró y me dijo: '¡No soy un niño!'", explicó con naturalidad sobre la condición transgénero de su hija mayor– y tres años más tarde lo hizo August (6).

A pesar de ese tipazo a sus 46, el director de la nueva entrega de ‘Mad Max’ ha elegido a una actriz más joven para interpretar su papel en la precuela de la saga. “Es algo difícil de digerir... es un poco desgarrador”, dijo, todo lo elegante que pudo, Charlize. Sin duda duele mucho que te quiten del medio para poner a una más joven, pero a ella, desde luego, no le falta el trabajo, así que tampoco tiene que andar rogando a nadie. ¡Que para eso ella es una súper estrella!

De hecho, coincidiendo con el confinamiento duro de la pandemia en muchos países el pasado 2020, se estrenó 'La vieja guardia' en Netflix, y tal fue el éxito de la película (tanta gente metida en casa sin poder salir tenía que beneficiar a alguien, y benefició a Netflix y al empuje de muchos de sus contenidos), que acaban de anunciar una secuela, en la que estará, previsiblemente, Charlize de nuevo, aunque donde se han hecho cambios ha sido en la dirección: ahora será Victoria Mahoney quien trate de superar el éxito de la primera parte.

