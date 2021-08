Hailey y Justin Bieber parecen estar dispuestos a ampliar la familia. La modelo y el cantante, que próximamente celebrarán el aniversario de su boda, nos han puesto la miel en los labio al imaginarlos ejerciendo de padres. Sí, porque Hailey Baldwin y Justin Bieber se han convertidos en padres por un día. La pareja nos ha regalado tiernas instantáneas paseando por las calles de Los Ángeles con un carrito de bebé y una pequeña niña rubia montada en él.

Concretamente en el Melrose Place Farmer's Market, uno de los lugares más chic de la ciudad en la que residen. Y aunque después del embarazo sorpresa de Kylie Jenner se podía esperar que la pareja de repente apareciese con su propia hija, pero no. La pequeña con la que Hailey y Justin Bieber ejercen de niñeros es Iris Elle, la hija de Andrew Aronow y Alaia Baldwin -hermana mayor de la modelo- y con la que es habitual que la modelo y el cantante hagan planes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante su paseo con las calles de California pudimos ver a Hailey con su te matcha y a Justin Bieber con un café en mano. Los dos con looks perfectos para ejercer de padres. Ella, como siempre marcando tendencia, se decantó por una americana en color visón de fit oversize, shorts vaqueros, zapatillas blancas de new balance con calcetines vistos y gafas cuadradas. Justin, con camisa extra grande, pantalones de chándal, zapatillas de deporte de nike y gorra de béisbol. Sin duda, Justin Bieber y Hailey Baldwin han demostrado que están ya más que entrenados para ejercer de padres. ¿Cuándo nos darán la alegría?

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io