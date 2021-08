Ivani Icardi disfruta de las primeras semanas junto a su hija primogénita, Giorgia. El pasado 6 de agosto, la concursante de ‘Supervivientes’ se convertía en madre fruto de su relación con Hugo Sierra, quien ya es padre de dos hijos. Como es normal, no todo está siendo idílico en la vida de la joven, ya que ha vivido un pequeño ‘tierra, trágame’ durante una sesión de fotos. "Lactancia materna, trabajo y sus inconvenientes cuando te quitas 5 minutos los protectores", ha escrito la influencer en sus Stories de Instagram sobre una fotografía en la que se podía ver su camiseta blanca manchada de leche. Eso sí, se nota que Icardi se ha tomado el percance con humor, puesto que, tal y como ella mismo ha contado, no cambiaría por nada del mundo la etapa mágica que está viviendo.

Instagram Stories

Dispuesta a compartir con sus fieles seguidores su estreno en el mundo de la maternidad, la argentina no ha tenido ningún reparo en hablar de su decisión de darle a su hija una lactancia mixta, o lo que es lo mismo, alternar leche materna con leche de fórmula. "Fue algo muy polémico durante mi estancia en el hospital", comentaba hace unos días visiblemente molesta en uno de sus vídeos. "Giorgia come demasiado bien, diría yo. Es un bebé muy grande y demanda mucho. Combinar pecho con fórmula fue la mejor decisión", sentenciaba.

Por otra parte, alimentar a la recién nacida le provocó algunas molestias que hicieron que no estuviera del todo bien en sus primeros días como mamá. "Ha sido un poco heavy, los pechos se me hincharon como dos pelotas de baloncesto y estuve súper incómoda, pero gracias a dios ya se normalizó", indicó.

A su vez, la pareja de Hugo Sierra causó un gran impacto en redes sociales al mostrar que había recuperado rápidamente su figura. Tanto es así, que desde hace días ya le cogen los vaqueros que usaba antes de quedarse embarazada. De hecho, no contenta con eso, se ha quedado más delgada de lo que estaba antes. "Gané 9 kilos y he perdido 10. Peso 69 ahora", explicó. Eso sí, no todo va a ser de color de rosa… "Estoy blanda como un flan, se nota que lo único que hice fue caminar en el embarazo", añadió.

