Adara y Rodri ¡vuelven a estar juntos tras su última ruptura hace sólo unas semanas!

La pareja ha sido vista muy acaramelada en un centro comercial de Madrid

La ex gran hermana ha estallado en redes tras emitirse las imágenes: "Puedo hacer lo que quiera"

¡Vaya, vaya! Si hace unas semanas Adara y Rodri nos comunicaban que habían decidido poner fin a su relación por segunda vez en el poco tiempo que llevan saliendo (poco más de un año), ahora resulta ¡que están de nuevo juntos! Ninguno de los dos ha querido decir nada hasta el momento, pero ha sido el programa 'Viva la vida' el que ha conseguido unas imágenes de la pareja dándose amor en un conocido centro comercial de la capital española, concretamente en Equinoccio, situado en Majadahonda, donde Adara tiene fijada su residencia.

En un principio, Adara quedó con unas amigas para tomar algo junto a su pequeño, pero un rato más tarde Rodri apareció por allí para reencontrarse con su churri, a la que rodeó con los brazos nada más verla, y juntos se fueron de tiendas mientras se agarraban por la espalda y se tocaban el culo. Vamos, que están más que juntos: ¡vuelven a estar enamorados!

Ninguno de los dos ha querido anunciar nada en las redes sociales, pero Adara sí se ha querido pronunciar, bastante mosqueada además, tras la emisión de las imágenes, porque parece ser que prefería llevar esta reconciliación en secreto, al menos durante un tiempo: "Puedo hacer con mi vida lo que quiera [...]. Puedo estar con mi pareja y no publicarlo", apuntaba justo antes de añadir: "No tengo que exponer todo en mis redes sociales ni dar explicaciones", apuntaba, a pesar de que ambos se han conocido en televisión y han anunciado sus rupturas y reconciliaciones a bombo y platillo en otras ocasiones. ¿Será que ahora se ha vuelto más discreta?



Adara decidió hace más de un año alejarse de la televisión, por eso no entiende que su vida siga siendo de interés en los medios, pero lo cierto es que ha sido una de las concursantes de 'GH' y 'GH VIP' más odiada y querida a partes de iguales por la audiencia, e incluso se alzó ganadora en 'GH VIP 7', por lo que parece que el precio a pagar es la fama que un día la catapultó y le dio de comer y ahora no le interesa.

Una relación como una montaña rusa

Adara comenzó a salir con Rodrigo Fuertes cuando ella rompió con Gianmarco Onestini. Él, justo en pleno confinamiento por la pandemia, decidió volver a Italia tras enterarse de que ella y Rodri compartían mensajes sin que él lo supiera, además de tener una estupenda relación que él entendió como demasiado cariñosa. Ella se quedó sola en Madrid (no se hablaba con su padre y su madre estaba concursando en 'Supervivientes'), y fue entonces cuando surgió el amor. Todo fue estupendamente durante el primer año, pero entonces Rodrigo le habría sido infiel y ella decidió romper con él. Poco tiempo después, y con el tema hablado y zanjado, decidieron volver, pero la cosa no funcionó, no consiguieron sobreponerse y volvieron a romper. Ahora parece que lo han intentado de nuevo. ¿Será la tercera la vencida?

