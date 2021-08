El salseo no para en 'Solos': Amor Romeira ya confesó que pudo tener una noche de pasión con Jesé Rodríguez

La ex gran hermana ahora ha revelado cómo fue su noche de sexo con un ex tronista, Vicente Herrero: "Me comió el c*ño como nadie"

Si de algo puede hablar Amor Romeira es de hombres con los que se ha acostado, y es que ella misma llego a confesar en una entrevista que, desde que pasó por su transición a mujer, se sintió tan liberada que quiso recuperar el tiempo perdido con muchos hombres... y acabó acostándose con más de 1.500. Ahora, la ex gran hermana, mucho más relajada en ese sentido, ha revelado en el reality 'Solos' que hubo uno en concreto que le hizo un gran trabajo oral... y no es otro que Vicente Herrero.

En una charla de lo más distendida con Carolina y el ex tronista Víctor Enguídanos, los tres han recordado tiempos mejores cuando 'Mujeres y Hombres y viceversa' aún funcionaba en televisión. Se han acordado de nombres tan importantes del programa como Rafa Mora, Tamara Gorro, el propio Víctor o Efrén Reyero. Muchos ya han rehecho sus vidas y algunos son incluso padres (como Astry), pero para quien Amor ha tenido un recuerdo de lo más especial ha sido Vicente Herrero: "Me comió el c*ño como nadie", ha dicho para disfrute y risas de sus compañeros. "Cómo se nota que era profe de lengua", ha añadido.

Vicente Herrero, albaceteño de nacimiento, fue uno de los tronistas más longevos del programa, en el que estuvo más de 1000 días tratando de buscar el amor. Lo que la Romeira no ha querido aclarar es si esa noche de pasión ocurrió mientras él estaba en el programa (con lo que se habría saltado las normas del mismo) o si ocurrió después, aunque tras la cancelación del espacio en Telecinco el pasado mes de marzo (y tras trece años en antena) ya poco importa. ¡Esa alegría para el cuerpo que se han llevado!

Vicente, en la actualidad, regenta una vinoteca en el afamado barrio de Chueca llamado Vides, y lleva una vida de lo más tranquila alejado de la televisión.

