Carlota Corredera se derrumba en directo y termina llorando en 'Sálvame'.

Kiko Matamoros, que amenaza con irse, y Antonio Canales critican a la gallega.



Carlota Corredera está en el punto de mira. La audiencia de ‘Sálvame’ está mermando y ella parece haberse convertido en la diana de todas las críticas. ¿Tiene ella la culpa de los malos datos de este verano? Sea como fuere, la presentadora está atravesando su momento profesional más delicado, tanto es así que rompía a llorar en pleno directo cuando recibía la llamada de Jorge Javier para darle ánimos. "Ha sido mi peor verano en ‘Sálvame’… Estoy fatal", confesaba entre lágrimas Carlota.

En el estado anímico de la gallega han influido las críticas de sus compañeros. El último en señalarla ha sido Kiko Matamoros, que ha vuelto de sus vacaciones muy guerrero... El colaborador aseguró que los espectadores del programa no habían entendido el posicionamiento tan radical de Carlota frente al documental de Rocío Carrasco. Y recordó cómo Corredera echó del plató el pasado mes de mayo a Antonio Montero por llamar ‘mala madre’ a la hija de La Más Grande. “Ese día nos teníamos que haber ido todos. Se pueden confrontar las ideas y las opiniones sin necesidad de vejar ni atropellar a nadie”, explicó.

Kiko Matamoros, dispuesto a irse

Matamoros también criticó que la gallega hubiera despedido en directo a Canales, que sigue atizando a Carlota en redes sin piedad. Kiko también confesó que ya no piensa callarse nada y aseguró que no le importan las consecuencias. “Yo no quiero que me echen, me gusta esto, la tele y ‘Sálvame’. Este es mi trabajo y estoy a gusto, normalmente. No tengo ningún interés en irme mañana, pero si me tengo que ir, me voy. No me cuesta nada”, explicó.

Canales, con la ‘Marea azul’ tras su despido de ‘Sálvame’

Antonio Canales se ha posicionado junto a la llamada ‘Marea azul’ (Antonio David y Olga Moreno), con los que pasó unos días de vacaciones. Además, usó Instagram para volver a cargar contra Carlota. “Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando… ¡Dice la verdad!”, escribió.



Hasta Ana Rosa, siempre discreta, se ha unido al culebrón

🤣🤣no hace falta verlo tods para comntarlo... admás a la vista está q cae en picado @anarosaq ha marcado su mejor temporada con ,al menos, 5 años más en la parrilla televisiva q @salvameoficial y @salvameoficial su peor temporada y el @DeluxeSabado de verano FULMINADO, TICTAC — María José Fernández (@majofer73) August 22, 2021

Ana Rosa Quintana está de vacaciones, pero decidió retuitear en su cuenta este mensaje de una seguidora que echa más leña al fuego: “A vista está que ‘Sálvame’ cae en picado. La periodista ha marcado su mejor temporada con, al menos, cinco años más en la parrilla televisiva que ‘Sálvame’ y ‘Sálvame’ su peor temporada. El Deluxe de verano fulminado. Tictac”.

Y mientras, Jorge Javier...

Y con la que le cae a Carlota, Jorge reaparece en redes para presumir de lo bien que se lo está pasando y le sientan las vacaciones: “La gran belleza. Firmado: dios”, escribe junto a esta foto. ¿Qué programa se va a encontrar la estrella de Mediaset a su vuelta? Su plató está que echa humo, mientras él combina descanso y su gira por España con la obra teatral ‘Desmontando a Séneca’.

