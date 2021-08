Simpre da pena despedir un reality que nos ha dado grandes momentazos, pero tras un año de emisión, Amor Romeira y Carolina Sobe serán las últimas en habitar el pisito de 'Solos'. Tras un año en antena, 'Solos' echa el cierre para dejar paso al nuevo reality de Mediaset, 'Secret Story' (del que ya conocemos su primera participante), aunque no se descarta que el pisito se reabra cuando finalice éste. Aún así, para evitar momentos tristes, Amor y Sobe han decidido poner la nota musical para este cierre de ciclo ¡con una canción! Se llama 'Solas somos tú y yo' y tiene tintes reggaetoneros de esos que tanto le gustan a Amor en sus propias canciones...

La canción no tiene igual: "Traemos el salseo rico, que la cosa arde en el corazón / 'Solas' con Romeira y Sobe en este pisito / Comienza la acción / Flípalo en 'Solas somos tú y yo' / Traemos el salseo, 4 euros de suscripción / Piénsalo, es una buena inversión enterarse del cotilleo / Work, work y págalo", cantan las dos a dúo en un tema de lo más pegadizo que tendría madera de canción del verano si no fuera porque estamos casi en septiembre...

Mediaset

En el pisito ha pasado de todo: abandonos forzosos; visitas muy tensas; se han descubierto verdaderos salseos... ¡y han salido hasta parejas de él, como la de Dani y Bea! Por no hablar de que ha habido hasta positivos de covid. ¿Quién no se acuerda de Anabel Pantoja como la primera concursante en estrenar el reality? ¿O las noches de pasión desenfrenada de Dani y Bea? ¿O el momento en el que a Steisy casi le cuesta su relación con Pablo por su tonteo con Manuel?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por allí también han pasado otras caras muy conocidas del universo Mediaset, como Rafa Mora y su novia -Macarena-, Maite Galdeano, Sofía Suescun, el Maestro Joao o Albert Álvarez, y todos aseguran que ese encierro les ha enseñado una valiosa lección para encontrarse a sí mismos y poner en orden sus prioridades. ¡Esperamos que vuelva pronto!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io