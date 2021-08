Jennifer Lopez acudió a Venecia como la diva que es vestida de Dolce&Gabbana para su desfile de Alta Costura

La cantante se olvidó del pequeño detalle ¡de que iba con la etiqueta colgando!

JLo y Ben Affleck se han dado una segunda oportunidad 17 años después

Así han sido los impresionantes cambios de look de Jennifer Lopez

¿Cuántas veces habremos salido nosotras de casa con las prisas y nos han tenido que decir "llevas la etiqueta colgando" o "llevas una mancha en el pantalón"? Probablemente, más de las que nos gustaría, pero es que no se libra de eso ni la mismísima Jennifer Lopez. La cantante nos dejó a todos boquiabiertos estos días al aparecer en Venecia vestida como una auténtica reina de Dolce&Gabbana de la cabeza a los pies, y es que se acercó hasta la ciudad italiana para presenciar, como invitada de la firma, el desfile de Alta Costura al que acudieron clientes súper VIP como ella.

Un posado en la plaza de San Marcos, otro en el muelle, capa para arriba, capa para abajo... y etiqueta a la vista del mundo. Porque sí, a JLo le prestarán los modelitos para este tipo de ocasiones... ¡pero quítale la etiqueta, hija-de-mi-vida! La imagen que nos ha llegado del momentazo 'Tierra, trágame' es de muy alta resolución, pero tranquilos, que ya la hemos ampliado nosotros y el precio no llega a verse. Eso sí, la etiqueta al viento ha hecho que las malas lenguas hayan acusado a la actriz de 'Hustlers' de comprarse el lookazo para luego devolverlo. ¡Como si le hiciera falta...!

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que Jenni iba de punta en blanco: bustier bordado con pedrería, pantalones también bordados con motivos florales y capa a juego con una pasamanería y unos brocados metalizados impecables. Remató el look con una diadema con filigranas de flores y unos taconazos con detalles metálicos. ¡Guapa, diva y reina! Sólo por el modelazo y lo bien que lo defendió, le perdonamos lo de la etiqueta. Por cierto, ¿dónde se dejaría a Ben Affleck, que ahora que han retomado su relación 17 años después de romper, no se separan ni a sol ni a sombra?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io