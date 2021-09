La guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores se recrudece. Como podrás leer en el nuevo número de la revista Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco, hay cosas que no cambian y parece que la hija de Rocío Jurado y su ex seguirán cruzándose en los juzgados hasta el fin de sus días. Ya tienen fecha para verse de nuevo: el 23 de mayo de 2022. Un cara a cara que será especialmente tenso porque se produce después de la emisión de la polémica docuserie de Rociíto. En esta ocasión, la demanda ha sido interpuesta por la hija de La Más Grande, que alega que se ha vulnerado su derecho al honor e intimidad. Los hechos se remontan a 2016, cuando Antonio David habló públicamente sobre la boda de su ex con Fidel Albiac, así como de los sentimientos de sus hijos ante el enlace.

La propia Rocío Carrasco contó en Telecinco el intenso desgaste que le producían los continuos combates con su ex en los juzgados: "Puedo decir que todas las demandas que yo tengo en cuestión de familia me las ha planteado él a mí y no ha ganado nunca. Yo gano la separación, la nulidad, las modificaciones de medidas, la demanda para sustituir el consentimiento… todo esto es lo que él pierde", aseguró en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Para escucharla de nuevo habrá que esperar al estreno de la segunda parte de su docuserie, titulada ‘En el nombre de Rocío’. Dará que hablar…

Este nuevo enfrentamiento judicial traerá cola porque ninguno de los dos estará solo: Rocío ha citado como testigo a su marido, Fidel Albiac, mientras que Antonio David ha llamado a la hija mayor que comparten, Rocío Flores, que desde que abandonó el domicilio de su madre no se ha vuelto a cruzar con ella. Los cuatro se verán las caras el mismo día en una cita que tendrá lugar en los juzgados de Alcobendas. En esta querella, Rocío Carrasco pide 12.000 euros al ex guardia civil.

Hay que recordar que la última vez que compartieron vista judicial fue el pasado mes de abril. En aquella ocasión, fue el ex colaborador de 'Sálvame' quien demandó a la hija de Rocío Jurado por un supuesto delito de impago de pensión a su hijo menor, David. Precisamente el joven ha decidido entrar de lleno en este procedimiento y su abogada acaba de anunciar que demandará a sus padres por la pensión alimenticia.

David Flores demanda a sus padres por la pensión alimenticia

Después de que saliera a la luz el escrito que Beatriz Robles Fernández, abogada de David Flores, presentó en el juzgado en el que el joven le reclama el pago de la pensión de alimentos y pide un año de cárcel y 15.000 euros de indemnización a su madre, la letrada hizo llegar un comunicado a 'El programa de Ana Rosa' en nombre de su cliente en el que aclara que éste reclamará tanto a su padre como a su madre su pensión de alimentos. También asegura que se han solicitado, para Rocío Carrasco, las penas establecidas en el Código Penal y que, si es necesario, solicitará lo mismo para Antonio David. La letrada, en nombre de David Flores, aclara que el joven pondrá fin a todos los procedimientos legales si sus padres finalizan con las demandas. "Mi cliente finalizará esta actuaciones procesales, en el caso de que ambos progenitores ceses en los procedimientos penales que han iniciado el uno contra el otro reiterando que, no hay mayor deseo por su parte de que sus padres pongan fin a esto", se puede leer.

