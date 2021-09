Jedet ha revelado a sus seguidores que en su transición ha necesitado más de 100.000 euros para convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser

Así deslumbró la actriz el pasado verano tras sus operaciones de feminización facial

Si hay algo seguro para el colectivo LGTBI es que pertenecer a él no es algo fácil: estas personas aún se encuentran con situaciones desagradables y hasta peligrosas día tras día, pero si hay un componente de ese colectivo especialmente castigado, es el transexual. Gracias a la visibilidad que dan actrices como Paca la Piraña, Daniela Santiago o Jedet, el modelo Esteban Landrau o la youtuber y activista Gigi Gorgeous, su situación se está normalizando cada vez más en nuestra sociedad, pero aún queda mucho por hacer por ellos y ellas, porque ahora Jedet ha revelado el altísimo (y, en muchos casos, inasumible) coste de ser una persona transexual.

Sentir disforia de género es una ansiedad constante por no estar a gusto dentro de tu propio cuerpo, y conseguir que tu cuerpo se asemeje a tu género sentido no es nada barato: la actriz de 'Veneno' ha confesado recientemente en Instagram que lleva más de 100.000 euros invertidos en su transición de hombre a mujer. Ella ha tenido la valentía de mostrarse abiertamente en las redes sociales, haber podido convertirse en influencer y aprovechar sus estudios de interpretación cuando las oportunidades se le han presentado de la mano de los Javis, pero es consciente de que no todo el mundo corre la misma suerte que ella.

Sus trabajos en redes sociales, como imagen de marcas, sus singles y sus papeles en series le han reportado los ingresos suficientes para poder pagarse todas las intervenciones necesarias, y no son nada baratas, por lo que ha desvelado. Pero ella ¿qué se ha hecho exactamente?

Atendiendo a su lista, no es poco: operación de nariz, feminización facial (que incluye liposucción de papada, injerto de pelo para crear un nuevo nacimiento en la frente, limadura de hueso en frente, cejas, mandíbula, mentón y nuez), prótesis de pechos y también una vaginoplastia. Sin embargo, el gasto no acaba ahí, porque los retoques necesarios para mantenerse tampoco son pocos ni baratos, y además hay que hacerlos cada cierto tiempo por el resto de su vida: relleno con ácido hialurónico de labios, pómulos y ojeras, bótox en entrecejo, frente y patas de gallo, blanqueamiento dental y depilación láser en todo el cuerpo.

Jedet Instagram Jedet Instagram

A pesar de todo lo anterior, y del dolor en los post operatorios (especialmente en la vaginoplastia por el "desgaste emocional y físico" por "tener que ser súper constante en la recuperación y pasar muchas horas en cama"), habrá quien lo crea innecesario, pero una cosa es segura: una persona no pasa por todo eso si no es por necesidad: "No eran un capricho", ha sido tajante Jedet.

