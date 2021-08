Sharon Stone está viviendo los peores días de su vida. Hace unos días pedía a sus seguidores que rezaran por su sobrino de 11 meses. El pequeño se encontraba ingresado en un hospital a causa de un fallo multiorgánico y finalmente ha perdido la vida. La propia actriz compartía la desgarradora noticia en su Instagram en donde sus seguidores y conocidos se han volcado con ella y su familia. El pequeño, que se llamaba River William Stone, era hijo de su hermano Patrick y nació el 8 de septiembre de 2020.

La protagonista de 'Instinto básico' compartía un emotivo vídeo en su perfil de Instagram, para recordar al bebé. El él se puede ver vídeos y fotos caseros del pequeño acompañados de la canción 'Tears in Heaven' de Eric Clapton. Sin duda es una gran desgracia para la familia y ningún consuelo les debe valer para pasar este duelo.

Los seguidores de la actriz le han dejado por escrito muchos comentarios cariñosos y también rostros conocidos del mundo del espectáculo como Hillary Swank, Selma Blair, Andie MacDowell, Billy Porter, Leslie Jordan, Jaimie Alexander o Debra Messing. La madre del pequeño también ha querido desahogarse a través de sus redes sociales y así encontrar algún alivio para llevar este duelo insoportable: "Dios necesitaba a River en el cielo. No puedo decir nada más que le necesitaba aquí, en la tierra, porque mi corazón se ha roto en un millón de pezados. Los días no serán lo mismo y no tengo ni idea de cómo se supone que debo vivir mi vida sin el niño más dulce del universo. Estoy rota. River William Stone, fuiste amado sin medidas. Dejar tu habitación del hospital hoy ha sido lo más duro que he tenido que hacer en la vida. Siempre te querré, mi dulce bebé".



