Marina Yers ha regresado a 'Sobreviviré' para explicar cómo se encuentra después de superar sus problemas de salud. La 'influencer' ha confesado que ha pasado unos meses muy duros debido a los brotes psicóticos que ha padecido. Ahora, la joven ha explicado que está recuperada y que esto ya es algo del pasado. Sin embargo, no ha podido evitar romperse al recordar lo duro que ha sido para ella recuperarse y superar esta enfermedad que le impedía poder "reconocerse".

"Salí de una época muy complicada en cuanto a salud mental. Tuve mis problemas, mi medicación de un año", ha indicado. Sin embargo, este tratamiento hizo que padeciese algunos efectos secundarios. "Una vez que me quitaron el tratamiento me sentí mejor, más yo, y ahora estoy creando contenido nuevo y diferente otra vez", ha explicado.

Mtmad

La joven ha explicado que el confinamiento le pilló fuera de casa. "Estaba en México con mi ex", ha indicado. En ese momento, comenzó a encontrarse mal y quiso coger una avión para volver a casa. La 'influencer' ha desvelado que el brote que sufrió le hizo pensar que su entonces pareja quería hacerle daño y era mala, por lo que quiso regresar a España. "Había roto con esta persona, que es la que yo más quise en toda mi vida. Cuando volví a mi casa, mi madre me miraba y me decía que no era yo y exploté", ha confesado.

Marina Yers se ha emocionado al reconocer que padeció un brote psicótico que le hizo cambiar completamente. "Me tiré de un segundo piso porque creía que había algo en la casa", ha desvelado entre lágrimas, dejando ver al límite que consiguió llegar.

Mtmad

Tras esto, estuvo en tratamiento durante un año. "He estado hasta este verano. Para que te dé un brote tienes que estar pasando mucho estrés. Estuve en un hospital psiquiátrico dos meses", ha confesado. Un duro muy momento del que ahora parece que ya ha conseguido salir. La joven ha desvelado que ya se encuentra bien y que ha vuelto a reencontrarse. "He tenido mucha suerte porque hay gente que no lo supera", ha asegurado.

