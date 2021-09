Camila Cabello está en un momento de su vida tan feliz que disfruta sin contemplaciones de su amor, de su trabajo y de su cuerpo. Y lo hace presumiendo en un parque de Toronto de lo feliz que le hace el cantante Shawn Mendes. Sin embargo, parece que tanto ella como Shawn tienen amor más que de sobra incluso para meter a un tercero en la relación, y ese no es otro que su perro, Tarzan, un precioso golden retriever siempre pegado a ellos en sus momentos románticos.



A pesar de este gran momento que viven los tres, y en el que Camila sube enteros en las listas de 'hits' con su última canción, 'Don't go yet', parece que al final todo se reduce a un cuerpo, y es que la joven, de sólo 24 años, ha sido puesta en el disparadero por las malas lenguas (y en especial los 'haters') por su subida de peso. Unas críticas a las que respondió tajante en Tik Tok: "Estar en guerra con tu cuerpo es muy de la temporada pasada… Este cuerpo me permite hacer lo que necesito. Somos mujeres reales con curvas, estrías y grasa". Amén, hermana.

Agencias

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin crisis a la vista



Hace sólo unos meses se hablaba de una posible crisis entre los tortolitos, pero parece que más que crisis podría haber sido una pelea de pareja como cualquier otra, porque viendo estas imágenes, está claro que entre los dos no es que haya amor... ¡es que les sobra por todas partes! De lo más cómodos, y sin importarles que les vieran las cámaras de los paparazzis, pasearon tranquilamente, tomaron algo bajo un árbol en un parque y juguetearon con Tarzan, que por cierto, no es por nada, pero parece que tiene más predilección por Shawn, por el que se dejó sobar, que por Camila, a la que pasó por encima sin miramientos...

Agencias

La cantante, de origen cubano, paseó con un vestido midi de hojas silvestres y zapatillas Adidas, mientras Shawn se plató unos sencillos jeans y Converse negras a juego con una camiseta de tirantes blanca.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io