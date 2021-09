A veces no todas las historias tienen un final feliz. Ni siquiera las que parecía que sí... porque luego no. Un claro ejemplo de ello es la de la relación de Claudia Acevedo y Raúl Ginés. Los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' quisieron poner a prueba su relación en el reality y salieron más o menos reforzados, porque aunque Toni intentó por todos los medios que ella se enamorara de él, finalmente triunfó el amor y en la hoguera final Claudia y Raúl decidieron volver a España juntos.

Sin embargo, aquello no tardó en torcerse: la pareja rompió a los pocos meses y ahora ya ni se hablan. Ha sido la propia Claudia la que ha revelado este detalle, y no sólo eso: ¡es que Raúl la ha BLOQUEADO en Instagram! ¿Qué ha pasado? "El noventa por ciento de las preguntas que me habéis hecho son sobre Raúl. Voy a responder a vuestras preguntas por encima, aunque la mayoría son iguales", empezó diciendo en sus redes sociales tas el 'acoso y derribo' de sus seguidores sobre qué estaba pasando con la ya ex pareja o si iban a volver.

"No estamos hablando, pero no nos llevamos mal. No hablamos porque hemos decidido que es lo mejor ahora mismo", ha revelado. ¿No se llevan mal pero él la bloquea? Eso sólo puede significar una cosa: él prefiere mantener cero contacto con ella... porque sigue enamorado de Claudia. Ya lo confirmó Raúl, de hecho, en la reunión de 'LIDLT', que fue él quien decidió cortar: "Ella es joven y quiere volar y yo no se lo voy a quitar porque yo la quiero. Ella busca cosas que ahora mismo no le puedo dar. Yo soy el mismo simplón de hace cinco meses". ¡Menudo culebrón! ¿Acabarán volviendo...?

