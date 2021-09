Lucía Sánchez revela cómo será su nueva casa y cómo la ha pagado

La ex de Manuel acaba de pasar por quirófano para acabar con uno de sus grandes complejos: así le han quedado sus nuevos pechos

Lucía Sánchez es una mujer nueva desde que saltara a la fama con 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que sufrió mucho con su ruptura con Manuel, su nuevo trabajo como influencer (en el que no le va nada mal: no tardará en alcanzar los 600.000 seguidores en Instagram) le ha permitido darle un empujón a su cuenta corriente, y con sus ahorrillos ¡ahora por fin se ha podido comprar un piso!

Ha sido en su canal de MTMad donde ha querido enseñar el plano de su futuro hogar, dulce hogar (que está situado en su pueblo para poder estar cerca de su familia): "Incluso cuando estaba con Manuel yo le decía que me quería comprar algo para mí sola, porque sentía que trabajaba muchísimo con mucho esfuerzo. Habrá quien piense que es egoísta, pero yo mis esfuerzos los quiero para mí. Yo soy muy tonta y sentimentalmente me he llevado muchos palos... pero con estas cosas tengo mucha cabeza y no me van a dar coba nunca", ha aclarado.

Mediaset

Y ha dejado claro que sabe muy bien lo que quiere: "He cogido un cuarto piso en esquinazo, porque así no tengo vecinos ni arriba ni al lado. Sólo el comedor pega con el piso del al lado, así no me molestan ni les molesto yo a ellos", ha explicado. ¡Muy inteligente! Acto seguido, ha enseñado el plano: nada más entrar por la puerta, el recibidor comunica con la cocina, el salón y el pasillo, y éste, a su vez, con las 4 habitaciones. Al final del pasillo, la salida directa a la terraza, unida por otra puerta a la habitación principal. ¡Qué lujazo!

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Inicialmente iba a coger un piso más pequeño, pero viendo los planos, y siendo aconsejada por gente cercana, al final terminó comprando un piso más grande: "Mi piso tiene terraza, piscina, trastero, garaje, 4 habitaciones y dos cuartos de baño. Iba a coger un piso con 3 habitaciones, pero uno de mis sueños era tener un vestidor, y así las otras dos para por si cumplo mi sueño de tener hijos". Eso sí, se lo tendrá que tomar con calma: no se lo entregan ¡hasta 2023!

¿Cómo lo ha pagado?

Lucía ha querido dejar claro que ella ni es millonaria ni lo ha sido nunca: "Si supierais lo que se gana en la tele os revolcaríais por el suelo... porque es una porquería. Sí es cierto que luego se gana por otro lado, porque en las redes se gana bien, pero tampoco ganamos dinero como para tirarlo a manos llenas", ha revelado sobre su situación económica, así que es evidente que ahora es una española hipotecada más: "Yo ya tenía unos ahorros y con lo que he ahorrado en estos últimos meses me la he podido comprar, porque a una hipoteca tenemos derecho todos", ha añadido. ¡Estamos deseando ver ese house tour!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io