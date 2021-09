Risto Mejide ha revelado que se enfrenta a un acosador que le suplanta la identidad

El presentador ha disfrutado, a pesar de este episodio, de unas bonitas vacaciones con Laura Escanes y su hija, Roma

Risto, el mejor apoyo de Laura en un difícil momento para ella

Ser famoso es un arma de doble filo: mucha gente te quiere y te respeta, pero también mucha gente te odia y es capaz de llegar muy lejos y crearte un verdadero problema, como le está pasando a Risto Mejide. El presentador de 'Todo es verdad' ha iniciado la nueva temporada de su programa por todo lo alto, y no sólo por su programa, que suele tocar temas polémicos o temas tabú abiertamente, sino porque él mismo se convirtió en noticia al revelar un problema que tuvo con las redes sociales.

Fue durante una entrevista a una creadora de contenido erótico llamada Angélika. Ella relataba que había tenido algunos problemas con perfiles falsos en las redes sociales, porque se hacían pasar por ella con sus fotos subidas de tono mientras proclamaban que si se suscribían a una cuenta privada previo pago (tipo OnlyFans), podrían ver imágenes sin censura, pero la joven aseguraba que era un timo porque ella no hacía contenido explícito, y denunciaba la impunidad con la que ese tipo de gente estafaba a otras personas.

Fue entonces cuando Risto contó su experiencia parecida: había descubierto que había una persona que se dedicó a crear una cuenta en redes sociales muy similar a la suya, le quitaba sus fotos para postearlas exactamente igual y luego utilizaba ese perfil para, según pudo saber, "ligar con mujeres" por mensajes privados. Una práctica que a él le podría haber supuesto un lío, especialmente con su pareja, Laura Escanes: "Empezaba a ligar con chicas y esa persona te puede meter en un problema, porque tu tienes tu vida, estás tranquilo en casa y te puede generar un pollo y un lio impresionante", reveló, justo antes de reivindicar que, efectivamente, las denuncias tienen poco recorrido, porque eliminan la cuenta pero se pueden crear otra sin problema alguno, y pedía más mano dura contra estos fraudes.

