Amor Romeira ha contado su experiencia con un ladrón en el centro de Madrid tras salir de 'Solos'

Amor podría haber tenido una noche de pasión con Jesé Rodríguez y con un ex tronista: "Me comió el c*ño como nadie"

Que las grandes ciudades pueden ser lugares peligrosos es algo que todos conocemos, y en especial a determinadas horas de la madrugada, y si no que se lo digan a Amor Romeira, que ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar haber sufrido un intento de robo en el centro de Madrid cuando se dirigía a su casa junto a unos amigos tras una noche de fiesta. Podríamos decir que la canaria tuvo la suerte de ir acompañada, pero nos ha dejado anonadados con su historia, porque está claro que ella sola se basta y se sobra para defenderse de un atracador...

Fue este martes cuando Amor y Carolina Sobe cerraron el pisito de 'Solos', y la ex gran hermana decidió quedar con unos amigos para cenar e irse de fiesta y tener un bonito reencuentro, pero la noche no acabó como esperaban: "Salimos, un poco de cancaneo, de fiesta… y cuando volvemos a casa me intentan robar. A mí, que salí con ganas de todo", ha contado sin darle más importancia al hombre que se le acerco: "Lo iba a matar. Y mi amigo Jorge gritando ‘déjale, déjale’, y yo chillaba ‘¡¿Que me vas a robar tú a mí?!’. Mira, no me quiero ni acordar. Sucedió muy rápido", ha revelado en Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amor, además, ha querido dar más detalles del hombre: "No era un chico ni muy joven ni muy mayor. Tendría así como 40. Se me acerca y me dice ‘Hola guapa. ¿Te puedo dar un abrazo?’. ¿Un abrazo? Me tocas y te meto un galletón que te rompo la cara", ha contado entre divertida y nerviosa por lo sucedido, pero está claro que supo cómo defenderse: "Cuando me fui a dar cuenta ya tenía la mano del hombre en el bolso. Lo que no sabía él es que le iba a pegar un puñetazo en la cara que casi lo mato", ha rememorado. Y es que al final el hombre no se llevaría sus pertenencias, pero sí se llevó la cara calentita, que era lo que se merecía. Como canta la propia Amor en uno de sus singles, 'lo tuyo se llama karma'. ¡Ahora que vuelva a por otra...!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io