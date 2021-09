Robbie Williams se ha dejado ver disfrutando de sus vacaciones en Turquía

Robbie Williams siempre ha sido un cabra loca, y ni lo ha tratado de esconder ni es ningún secreto, pero últimamente está irreconocible: ni fiestas, ni alcohol ni noches entregado a los ovnis. El músico ahora está a tope con su familia, y quiso celebrar esa nueva preocupación y amor por ellos alquilando una súper embarcación para recorrer las aguas de Turquía muy relajadito en compañía de su mujer, Ayda Field, y sus cuatro hijos: Theodora, Charlton, Beau y Colette. La única licencia 'rebelde' que se ha permitido este año es raparse el pelo a lo mohicano y lucir tatuajes de su época más salvaje. “En casa soy sólo Rob y no puedo salirme con la mía”, confesó después de la pandemia. Lo cierto es que nadie daba un duro por su relación precisamente por esa fama de 'picaflor', pero Robbie y Ayda llevan casados desde 2010.

Su esposa es su salvación: “Conocí a mi mujer en el peor momento de mi vida, ella me salvó”, dijo sobre su vida loca. Una vida que bien merecería una película... y alguien se dio cuenta de eso y lo hizo realidad, porque está preparando un biopic. ¿Sería eso a lo que se dedicaba en plenas vacaciones en su barco? Porque además de disfrutar del agua, el sol y la compañía, también se le pudo ver pendiente del ordenador portátil...



Además de su familia, Robbie, que lució un bañador un poco horterilla de Versace con estampado playero (aunque cuesta 350 eurazos), también invitó a sus colegas, que observaban divertidos los saltos que se marcaba el cantante desde cubierta. Pronto tendrá que volver al trabajo: además de esa película autobiográfica –‘Better man’–, que tratará sobre su vida y en la que no esconderá los momentos más complicados, sus fans están esperando ya nueva música. ¿Nos sorprenderá cuando menos lo esperamos?



