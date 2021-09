¿Están Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dándose una nueva oportunidad? La relación de la pareja ha sido una auténtica montaña rusa en los últimos meses: estamos juntos, rompemos, nos tiramos los trastos a la cabeza, nos demandamos, nos perdonamos, volvemos, rompemos... un ciclo sin fin que parece que podría haber llegado a buen término, porque según apuntaban algunos medios hace unos días, la pareja había sido vista de muy buen rollo entre Ibiza y Formentera disfrutando de unos días de mar, sol y relax con unos amigos sobre un yate de lujo, y ahora ha sido la propia Aurah la que lo ha confirmado a través de su canal de MTMad.

La joven ex tronista lo ha pasado muy mal en su relación con el padre de su hijo, pero ahora todo parece indicar que han llegado a buen término sólo por su hijo: de momento no ha confirmado que estén saliendo por enésima vez, pero sí que tiene buena relación, y todo gracias, por desgracia, a un problema de salud que ha llevado a Aurah a quirófano: "Tuve que someterme a una intervención por salud. Fue bastante rápida y sólo lo sabía mi gente. Lo pasé realmente mal, y por eso no grabé vídeo para MTMad. No quiero contar el motivo de pasar por el quirófano, espero que lo entiendan, porque es algo bastante íntimo", ha contado, y ha añadido que eso, en parte, les ha vuelto a unir: "Antes de esa intervención yo hablé con el padre de mi hijo y bueno, coincidió que hicimos un viaje juntos poco después con otros amigos y parejas. Ahí aún estaba mal, pero ahora ya estoy bien, que es lo que cuenta".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora Aurah y Jesé disfrutan de su buena relación sin ataduras: "Sí, me fui con el papá de mi hijo, ya todos los saben, y tampoco tengo por qué ocultarlo, porque tampoco le debo nada a nadie. Me lo he pasado súper bien, y puede que estuviera un poco mal, pero estaba viviendo cosas súper bonitas", ha contado con una sonrisa. De hecho, parece que la cosa ha seguido muy bien entre ellos, porque ambos se han llevado a su hijo a una villa en Canarias para que el niño disfrute de sus últimos días de vacaciones en la piscina: "Me hubiera encantado llevármelo a Ibiza, pero con su estado de salud es imposible, y menos a un barco. Quizá cuando sea más mayor pueda llevármelo", ha añadido.

Mediaset

¿Será esta la definitiva... o viviremos una nueva ruptura entre ellos? Sólo el tiempo lo dirá, pero parece que esta nueva relación de padres unidos por su hijo es más inquebrantable que una relación amorosa... ¡A ver si dura!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io