Jesús Vázquez y Roberto Cortés disfrutan del verano a bordo de un barco en Baleares

La pareja lleva junta 20 años y son inseparables

La ciencia debería estudiarle. ¿Cómo consigue Jesús Vázquez estar siempre tan ‘fresco’? Podríamos jurar que le conocimos con la misma cara que tiene ahora, tersa y jovial, porque es que el presentador no envejece, y aquí tenemos las pruebas. Jesús, que el próximo 9 de septiembre cumple 56 años (sí, sí, CINCUENTA Y SEIS), se dejó ver así de cañonazo en Ibiza. ¡Si hasta él se tocaba para comprobar que lo suyo es real!

El gallego estuvo acompañado de unos amigos y de su inseparable marido, Roberto Cortés, que tampoco se queda atrás en tipazo (aunque su edad parece ser todo un secreto)... Está claro que a Jesús le encanta hacer deporte y llevar una vida sana, pasión que comparte con su chico, con quien lleva 20 años de relación.

No sabemos cómo lo hacen, pero está claro que se compenetran a la perfección, porque además de vivir juntos, trabajan juntos y también se van de vacaciones juntos. Sin duda, una relación envidiable en la que no cabe duda de que el amor todo lo puede: mientras unas parejas necesitan desconectar y echarse de menos, ellos siguen tan felices y sonrientes como el primer día. ¿Cuál será su secreto?

Jesús y Roberto se conocieron en 2001, y desde entonces se han hecho inseparables. En 2005, año en el que se aprobó la ley de matrimonio igualitario en España, se convirtieron en una de las primeras parejas gays de nuestro país en pasar por el Juzgado y sellar su amor.

Ahora, el gallego se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero no dudamos de que no le va a faltar el trabajo en su vuelta a la rutina: mantiene contrato con Mediaset, por lo que seguramente vuelva a la tele muy pronto, y además, con el drama que se vive en Afganistán, quizá ACNUR, la ONG de la que es embajador de buena voluntad (y que depende de la ONU), podría requerir su ayuda para ayudar a los refugiados. Una labor de incalculable valor que se le agradeció en el programa 'Volverte a ver' recientemente.

