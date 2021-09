Parece que Jamie Spears, el padre de Britney Spears, lo está intentando todo para seguir "pisando" a su hija y solo mira por él mismo y por su propio interés. El culebrón Spears no cesa y parece que este tema va para rato. Las últimas noticias apuntan en contra de la estrella del pop, y es que el nuevo abogado de la cantante, Mathew Rosengart, presentó documentos judiciales alegando que el progenitor de la artista estaría tratando de extorsionar a su cliente pidiéndole 2 millones de euros por el abandono de la tutela de los negocios.

El abogado de la cantante ha asegurado que el padre de Britney pide 1 millón de euros para pagar los honorarios de su larga batalla judicial, 500.000 euros para pagar al antiguo administrador y una indemnización para él por su trabajo. "El descarado intento de Jamie Spears de canjear la suspensión de su papel como administrador de los negocios de su hija a cambio de dinero, además de los millones ya cosechados del patrimonio de la Sra. Spears por el y sus asociados a lo largo de estos años, no va a tener éxito", sentenciaba Rosengart en su entrevista.

Tras todo lo ocurrido y sufrido hasta llegarle a afectar en su salud mental, Britney no tiene ninguna intención de llegar a algún acuerdo con su progenitor. "Incluso dejando de lado los asuntos legales que requieren su pronta renuncia,, considera el abogado.

En los últimos y conmovedores testimonios de la cantante ante el juez sobre todo lo vivido llegó a confesar que se le llegó a exigir que usara un dispositivo intrauterino para no tener más hijos, que tomara medicamentos en contra de su voluntad, le impidió casarse o viajar en el coche de su novio sin supervisión.

