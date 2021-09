Hay episodios que te pueden cambiar la vida, y a Orlando Bloom, desde luego, lo hizo un accidente en el año 1998. Aunque ya había hablado de esto con anterioridad (hace alrededor de 15 años en una entrevista) ha sido ahora cuando se ha atrevido a dar más detalles, y es que a pesar de que el actor de 'El señor de los anillos' es bastante celoso de su vida privada, ha querido hablar abiertamente, y con imágenes para concienciar, sobre uno de los episodios más traumáticos de su juventud.

Según ha contado él mismo en Instagram, cuando sólo tenía 21 años sufrió una caída intentando escalar un edificio hasta la azotea. Una hazaña poco recomendable, desde luego, pero que le sirvió como lección para no volver a hacer la gracia: "Ese soy yo en 1998, tres meses después de caerme desde un tercer piso y aplastarme la columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis", relata junto una foto de él haciendo ciclismo perfectamente equipado y una antigua en la que aparece con un corsé ortopédico. "Agradecido cada mañana a mis extremidades, que me permiten superar mis límites (más seguro ahora)", zanjaba en la publicación, que ya suma más de 250.000 'likes' y el asombro de muchos de sus fans, incluido comentario de 'orgullo' de su ex, Miranda Kerr, con la que se lleva a las mil maravillas... a veces.

Según reveló el ahora marido de Katy Perry a GQ en 2005, el problema vino al agarrarse a una cañería de la fachada, que cedió con su peso y le hizo caer desde una altura de tres pisos, aplastándose la columna vertebral contra el suelo. "Hasta entonces, no tenía una apreciación muy saludable del riesgo y pensaba que somos invencibles", dijo entonces. "Llegué a pensar que me quedaría en silla de ruedas por el resto de mi vida, ya que no sabía si volvería a caminar de nuevo". "El médico me dijo que no estaba seguro de la gravedad del daño que había sufrido en la médula espinal", añadía. Ahora, sin embargo, está perfectamente recuperado y él muy agradecido a la vida por esa nueva oportunidad que marcó un antes y un después, y admitía que se relajó mucho tras haber sido muy temerario: "Cuando salí, me di cuenta de que no quería volver a estropearlo todo otra vez".

