Dice que si volviera atrás haría todo lo que ha hecho en su vida, que los años en el equipo de Gimnasia Rítmica español fueron muy bonitos y le enseñaron la importancia de la constancia para asumir que hay que caerse y levantarse. Luego llegaron los años como modelo por el mundo entero como Chica Martini. Pero su sueño era ser actriz, lo que no gustaba a su familia... Con un novio dedicado a la interpretación, Pedro Freijeiro, que la animó y con su tesón, lo logró: la podemos ver en Televisión Española en la serie ‘Dos vidas’.

¿Estás cumpliendo tu sueño de ser actriz?

Sí, llevo muchos años intentándolo. Ha sido un regalo del cielo. Cuando me llamaron para hacer las pruebas, me hizo mucha ilusión, porque es un mundo muy complicado para meter la cabeza. Gracias a los responsables de ‘Dos vidas’, lo he conseguido porque han apostado por caras nuevas. Han arriesgado.

¿Cómo es tu papel, Inés?

Soy la mujer del hombre más peligroso de Guinea, que tiene mucho dinero, pero estoy enamorada del amigo de mi hijo. Es una mujer muy valiente, que mira más allá de lo que puedan pensar.

¿Qué has aportado al personaje?

He puesto la sensibilidad y la valentía, porque es una mujer muy valiente que lucha por lo que quiere.

¿Cómo fue tu primer día de grabación?

El primer día fue en Tenerife y creía que estaba volando muy alto y no pisaba la tierra. Pero cuando empezamos a grabar, me di cuenta de que estaba muy concentrada. Creo que los años de gimnasia me han ayudado. Tengo que reconocer que tenía mucho miedo y me ha costado relajarme delante de la cámara.

¿Por qué?

Aunque estoy acostumbrada a la presión, es como si la cámara mirase dentro de ti y te tienes que mostrar tal como eres.

Llevas tiempo luchando por este sueño, ¿pensaste en tirar la toalla?

Sí, pero igual en dejarlo aparcado y centrarme en otra cosa, porque al final tienes que vivir.

Bueno, tú estudiaste Fisioterapia.

Sí, y aunque a mis padres cuando lo lean les va a sentar mal, la Fisioterapia no me llenaba. Justo antes de que me llamaran para la serie me estaba sacando el curso para ser entrenadora de gimnasia rítmica.

La gimnasia rítmica, ¿en qué te ha ayudado como persona? Porque siempre ha habido como una leyenda negra entorno a ese deporte. Y sigue habiéndola.

A mí la gimnasia rítmica me ha ayudado a ser la persona que soy hoy, porque te enseña disciplina, pasión, respeto, constancia y te enseña a enfrentarte a fallar, porque para llegar a la maestría te has tenido que caer muchas veces.

¿Por qué lo dejaste?

Llevaba muchos años en el equipo y había estado en dos Juegos Olímpicos. Creo que ya había aportado a ese deporte todo lo que podía. Me retiré muy consciente y feliz con lo que había hecho.

¿Qué consejo le darías a esas niñas que se quieren dedicar a la rítmica?

Es un deporte muy bonito y que te enseña muchas cosas. Es cierto que ahora, en el mundo en el que vivimos, da mucha pereza la constancia y entrenar todos los días, pero merece la pena. Además, creo que hay tiempo para todo.

Pero entrenabas ocho horas al día, ¿no crees que te has perdido algo de tu infancia y adolescencia?

¡No! Lo que me ha dado este deporte es tan bonito y he vivido cosas tan increíbles...

¿Cambiarías algo?

No, y si volviese a nacer lo volvería a hacer. Por supuesto que ha habido momentos duros, pero eso hace que cuando llegas a una Olimpiada la disfrutes mucho más. Y es una satisfacción.

Has estado en dos Olimpiadas, ahora que eres actriz, ¿piensas en llegar a Hollywood?

Lo he soñado y yo sé que se pueden conseguir las metas. Trabajar en una serie diaria me está permitiendo aprender muchas cosas.

Dices que no te has perdido nada de tu infancia, ¿ahora con una serie diaria tienes tiempo para tu vida personal?

Tengo poco tiempo, pero estoy acostumbrada a estos ritmos. Pero ahora tengo más tiempo que antes.

¿Tuviste novietes en la adolescencia?

El primer beso lo di muy mayor, yo creo que tenía 18 años. Me acuerdo que la primera concentración para ir a los Juegos, estábamos en un piso apartadas y sólo teníamos contacto con la gente de clase. No teníamos tiempo.

¿Y ahora tienes tiempo?

Ahora sí. Tengo novio y estoy feliz. Estoy saliendo con un actor gallego, Pedro Freijeiro.

¿Y no se pone celoso cuando te ve con otro en la pantalla?

No, entiende mi profesión. Yo no era actriz cuando le conocí y me animó mucho para que me dedicara a esto. A mí me daba miedo dar el paso y mi familia no lo veía con buenos ojos y les costó aceptarlo.

¿Tu vida se puede definir como un sueño hecho realidad?

Sí, claro que es un sueño hecho realidad. Miro hacia atrás y me asombro de la vida tan interesante que estoy teniendo. He hecho de todo y he luchado por todo lo que he querido, incluso lo de ser Chica Martini.

Como nos cuentas, tú has tocado todos los palos: deporte, moda e interpretación. ¿El día de mañana le aconsejarías a tu hija, si la tienes, que siguiera tus pasos?

Yo le recomendaría que sienta y que haga lo que quiera, como si quiere ser boxeadora. Lo que te va a hacer vivir es lo que te mueve, no lo que te va a dar más dinero. Yo he llegado a trabajar hasta recogiendo mesas en restaurantes antes de ser actriz.

Son tres mundos donde hay muchas envidias...

Donde más lo he sentido es en la Rítmica, y donde peor lo he pasado. Es un deporte muy competitivo. Lo llegué a pasar mal por las envidias. En el mundo de la moda había más compañerismo.

¿Sigues teniendo amigas en la gimnasia?

Muy pocas, aunque hayamos convivido tanto, también vivíamos momentos muy extremos. Cuando nos retiramos, salieron muchas frustraciones. Fue una época rara, y eso que yo siempre tuve el apoyo de mi hermana, que estaba conmigo en el equipo. Ella es mi pilar fundamental. Ella siempre me ha defendido porque yo soy más frágil a la hora de que me hagan daño.

