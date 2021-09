Hace dos semanas, Melodie Peñalver anunciaba a través de sus redes sociales su ruptura con Beltrán, el joven al que conoció a su paso por ‘La isla de las tentaciones’. "Bueno, ya que nuestra relación empezó en televisión y siempre ha sido pública creo que os debo una explicación. Beltrán y yo ya no estamos juntos por motivos que no vienen al caso. Sentía la necesidad de hacerlo público. Solo pido respeto, ya que están siendo unos días muy difíciles para mí. Gracias", apuntó la joven sin dar más motivos sobre la ruptura. Pasado unos días y tras verse con fuerzas para hablar, Melodie ha roto su silencio a través de su canal en Mtmad. “Voy a explicar todo lo que ha pasado con Beltrán”, comenzaba diciendo, visiblemente nerviosa, a sus fieles seguidores. “Si la relación no hubiera comenzado en un programa de televisión, no estaría aquí dándoos una explicación… No me gusta hablar de mi vida personal y lo paso mal”.

Tras dejar claro que no va a entrar en guerra con nadie ni piensa contestar a las noticias falsas y los ataques que está recibiendo, la alicantina ha explicado que, aunque mucha gente se piense que es altiva, tan solo le cuesta expresar sus sentimientos y hablar de su vida privada. “Beltrán y yo nos hemos separado, hemos decidido tomar caminos separados”, confirmaba. Muchos han criticado que la ya expareja subiera una foto juntos dándose un beso para al día siguiente salir a la palestra para confirmar su ruptura. “Yo no pensaba dejar la relación, fue algo que me vino de golpe…”, ha apuntado Melodie, señalando que quizás, después de una década de relación con Cristian, empezó demasiado pronto su noviazgo con Beltrán, sin darse el tiempo necesario para “estar plenamente sola”.

Mtmad

“Yo he visto una serie de cosas que no van con mi forma de ser… Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Decidimos que lo mejor sería es que cada uno siguiera con su vida”, expuso de manera misteriosa. “Aunque no esté pasando por mi mejor momento, son cosas que pasan y de todo se aprende… Aunque Beltrán no lo entienda del todo, creo que es lo mejor que podemos hacer… Somos muy jóvenes y creo que cada uno estamos en un punto diferente de la vida”.

Aunque confirma que lo intentó hasta que vio una cosa que hizo colmar el vaso, la influencer deja entrever que no hubo terceras personas. “Quiero que no hagáis caso a las cosas que se dicen por ahí”, ha pedido a sus fans, antes de romperse a llorar ante las muestras de apoyo recibidas. “Para mí esto ha sido una liberación, he dejado de fingir y me he quitado la coraza… No lo he hecho antes porque no podía y no tenía fuerzas”, ha sentenciado antes de anunciar que piensa tomarse unos días para desconectar. “Quiero estar sola, no quiero, de momento, ni oír hablar de relaciones. En ningún caso voy a hablar mal de Beltrán, es una persona a la que le tengo mucho cariño y que, a pesar de todo, me ha ayudado mucho”.

