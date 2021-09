Mario Casas ha vuelto a Madrid tras unas inolvidables vacaciones en familia. El actor ha disfrutado de una semana en las paradisíacas playas de República Dominicana junto a sus padres y sus cuatro hermanos Sheila, Christian, Oscar y el pequeño Daniel. A su vuelta el intérprete ha revolucionado el aeropuerto de Barajas gracias a su envidiable bronceado, aunque sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido el nuevo look del actor. Mario Casas ha renovado su imagen con trenzas por todo el pelo.

El ganador de un Goya ha querido dar un nuevo giro a su look con este toque caribeño que tan de moda se ha puesto entre los 'celebreties' este verano. Aunque tenemos que reconocer que al actor le sientan especialmente bien. Y es que lo cierto es que al actor de 'El Inocente' que nos hizo volar con 'A tres metro sobre el cielo' todo lo suele quedar bien.

Durante su estancia en el caribe, la familia al completo ha aprovechado al máximo cada uno de sus días en el paraíso, donde le hemos podido ver disfrutando de los placeres gastronómicos de la isla, pero también practicando deportes acuáticos, bailando bachata y tomando el sol. Así que Mario no ha quitado el hipo con su moreno que ha resaltado con una camisa blanca desabrochada.



A su llegada a la T4, a Mario lo esperaban los periodistas al que el actor confesó que se lo ha pasado muy bien y que ha disfrutado de un maravilloso tiempo en familia. También que próximamente le veremos en las pantallas porque se embarca ya en un nuevo proyecto profesional del que todavía no puede dar pistas. A lo que no quiso responder fue a las preguntas relacionadas con Desire Cordero, la modelo sevillana que ha conquistado su corazón.

Y es que tal y como pruebas unas imágenes publicadas por DIEZ MINUTOS, el actor ha encontrado el amor en esta guapísima modelo con la que seguro que se ha reencontrado a su vuelta de vacaciones. Y es que mientras él eligió el Caribe, Desiré se decantó por Almería, aunque la joven, al igual que Mario ya se encuentra en Madrid y estamos deseando que ambos confirmen su relación.

