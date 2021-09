Ni las historias más bonitas tienen, a veces, un final feliz, como la de Kaley Cuoco y su chico, Karl Cook, que tras más de 5 años de relación han tomado caminos separados y van a firmar el divorcio. Fue el pasado viernes cuando la actriz de 'The Big Bang Theory' decidió acercarse a la Corte Superior de Los Ángeles para hacerlo oficial. Y parece que la cosa ha terminado más o menos bien entre ellos a juzgar por el reciente comunicado conjunto que quisieron emitir a través de la revista People: "A pesar de un profundo amor y respeto mutuos, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas".

"Ambos hemos compartido gran parte de nuestra relación públicamente, así que aunque preferiríamos mantener este aspecto de nuestra vida personal en privado, queríamos estar juntos en nuestra verdad. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario", continúan explicando en las razones que les han llevado a tomar esta decisión, que ha pillado a todos por sorpresa porque este mismo verano celebraban su tercer aniversario de casados de lo más sonrientes, tal y como pudimos ver en el Instagram de ella:

La ya ex pareja también ha querido anunciar que no van a dar más detalles ni van a volver a hablar sobre los detalles del divorcio, pero han querido dar la noticia porque han compartido su relación con sus miles de seguidores en las redes sociales, han hablado de su relación y nos hicieron partícipes de su boda con unas bonitas fotos. Ahora, sin embargo, el amor ha llegado a su fecha de caducidad, pero al menos queda una bonita amistad que les seguirá uniendo.

La pareja se casó el 30 de junio de 2018, una fecha muy especial porque además era el día de su segundo aniversario de pareja. Se dieron el 'sí, quiero' en una íntima boda en San Diego a la que además acudieron compañeros de trabajo, como los actores Wil Wheaton o Mayim Bialik.

