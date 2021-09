Mario Casas y Desiré Cordero disfrutan de su relación abiertamente desde que se hiciera público su romance

La pareja actor y modelo aprovechó el domingo como una pareja más para llenar nevera y despensa

Mario Casas nos sorprendió estos días con un nuevo look: ¿Qué te parece?

Aunque Mario Casas y Desiré Cordero han tenido mucho cuidado para que su relación no saltara a los medios, tanto amor era imposible de esconder, y la pareja, poco a poco, se ha ido dejando ver en público según han ido afianzando su romance. Fue este mismo verano cuando la revista Diez Minutos publicó en exclusiva las fotos que confirmaban que estaban saliendo juntos, y ahora que todo el mundo lo sabe no se cortan un pelo: así de conjuntados (y poco discretos, todo hay que decirlo) se dejaron ver haciendo la compra en una conocida red de supermercados.

Los tortolitos llegaron con su pedazo de coche, un Audi que quita el sentido (y los euros del bolsillo, porque debe de costar un pastizal), y salieron dispuestos a llenar el maletero, aunque eso sí, casi todo muy sano: unas botellas de agua, aceite, fajitas, queso... y diríamos que es todo sanísimo, porque siendo él actor con ese cuerpazo y ella modelo con su físico de infarto (y Miss España 2014), deben de seguir una estricta dieta... pero no: este verano se han relajado y se han dado el capricho de comprar unos litros de cerveza, que es lo mejor para sobrellevar el calor en la capital...

Gtres

Gtres

La pareja, además, acaba de llegar de vacaciones, donde gracias a sus cuentas de Instagram hemos podido comprobar que se lo han pasado de lujo. De hecho, para seguir dando envidia (y sobrellevar mejor la 'depre' post-vacacional) hicieron como si no hubieran vuelto de sus respectivos destinos con sus modelitos: fueron a comprar con camisas de flores y chanclas, y por si no nos había quedado claro, la camisa de ella decía 'República Dominicana' (¿se la traería él de recuerdo?) y la gorra de él 'Punta Cana' (donde ha estado con su familia). Vamos, que se han propuesto darnos envidia...

Pezón rebelde

Quizá por esas ganas de ir descamisado como si siguiera en su resort de Playa Bávaro, Mario tuvo un pequeño despiste, y es que con una ligera brisa se le abrió la camisa más de la cuenta y nos enseñó uno de sus pechos cincelados en el gimnasio sin querer, con su tatuaje correspondiente. ¡Abrocharse la camisa un botoncito tampoco estaría de más...!

Gtres

